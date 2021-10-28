الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

محافظ الشرقية يحارب غلاء «الفينو».. ومواطنون: «نتمني تخفيض السعر في المخابز السياحية»

رغيف الفينو
رغيف الفينو

اشتكى عدد من أهالي محافظة الشرقية، بعد غلاء رغيف العيش من 50 قرشا لجنيه واحداً، و وصلت شكاوى المواطنين الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكلف عدد من عربات الدعم لتوزيع الخبز الفينو في مركز بلبيس كحل مبدئي، ورصدت الدستور في التقرير التالي آراء المواطنين حول هذا الارتفاع وأسبابه. 

وقال عامر السيد، أن أصحاب المخابز السياحية هما السبب الرئيسي في غلاء سعر رغيف الفينو، حيث قاموا بمنع الرغيف الصغير الذي يتراوح سعره  بـ 50 قرشا ووصل سعره جنيها، قائلاً "أصحاب المخابز قال إن السبب ارتفاع الأسعار في حين أن غيرهم بنفس الثمن القديم، ومش عايزين استغلال ده كلام ميزعلش حد".

- زيادة طن الدقيق سبب ارتفاع الأسعار 

من جهته سعيد صبري صاحب مخبز فينو بمدينة منيا القمح، أنه منذ شهرين وصل طن الدقيق إلى 5 آلاف جنيها، أما الآن وصل إلى 9500 جنيه وهذا السبب الرئيسي الي غلاء سعر رغيف العيش الفينو، خاصة إن يوجد إقبال كبير من المواطنين منذ دخول المدارس إلى الأفران الافرنجي.

فيما عبرت علا السيد، عن سعادتها بتم الحل المؤقت من قبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية و نزول ثلاثة سيارات يومياً سعر الرغيف 40 قرش ومكان السيارات أمام مجلس المدينة في مدينة بلبيس. 

 وأضافت :" وتتمنى نزول سعر الرغيف في المخابز السياحية لانه يعتبر عامل أساسي في احتياجات المنزل وخاصة فترة المدارس".

- تكليف مجمع المخابز الآلية في الزقازيق

وعقب تصاعد الشكاوى من المواطنين قرر المحافظ محافظ الشرقية تكليف مجمع المخابز الآلية فى الزقازيق،  بإنتاج رغيف خبز فينو بسعر 40 قرشا للرغيف الواحد، وذلك في محاولة جادة لمحاربة الغلاء.

وأكد محافظ الشرقية، إنه سيتم تنفيذ تجربة بيع الخبز الفينو فى مركز بلبيس، حيث تم الدفع بـ 3 سيارات محملة بـ 3 ألف رغيف فينو فى أكياس معبأة يضم كل واحد منها 5 أرغفة بسعر 2 جنيه.


وأوضح "غراب"، أن توزيع خبز الفينو فى مركز بلبيس يعد المرحلة الأولى لتلك التجربة وسيتم تعميمها في باقي المراكز، ومدن المحافظة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين وجاري التنسيق مع أصحاب المخابز لنزول السعر.

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محافظة الشرقية محاربة الغلاء سبب ارتفاع الاسعار سعر الرغيف الفينو

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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