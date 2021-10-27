تهديدات بوجود قنبلة فى محيط الكونجرس الأمريكى بواشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، بأن الشرطة استجابت لبلاغ بوجود قنبلة في محيط الكونجرس بالقرب من وزارة الصحة في العاصمة واشنطن.

وأكدت وسائل الإعلام الأمريكية، أنه تم تشديد الحراسة داخل وخارج مقر الكونجرس القريب من وزارة الصحة.

من ناحية أخرى، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أوقف أمس الثلاثاء، محاولة ثانية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب لحجب الوثائق التي طلبتها لجنة الكونجرس، التي تحقق في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول، وأمر بتسليم الدفعة الأخيرة من الوثائق إلى الكونجرس.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، كتبت دانا ريموس، محامية بايدن، في رسالة بتاريخ 25 أكتوبر إلى إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية: "قرر بايدن أن الامتياز التنفيذي ليس في مصلحة الولايات المتحدة، وبالتالي فهو غير مبرر".

ولم يرد تيلور بودويتش المتحدث باسم ترامب على الفور على طلب للتعليق.

وتحقق لجنة بالكونجرس، في اقتحام أنصار ترامب للكابيتول في 6 يناير، الذين كانوا يسعون لمنع المشرعين من التصديق على فوز بايدن الرئاسي. وقتل خمسة أشخاص في الهجوم ويواجه قرابة 700 شخص الآن تهماً جنائية.

وقام بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر بمنع محاولة ترامب الأولى لحجب شريحة أولية من الوثائق المتعلقة بالسادس من يناير عندما كان الرئيس الجمهوري السابق لا يزال في منصبه، مما دفع ترامب إلى رفع دعوى قضائية.

وفي كلتا الحالتين، أخبر البيت الأبيض أمين المحفوظات الفيدرالية أن على الكونجرس تفهم الظروف التي أدت إلى أخطر هجوم على مباني الحكومة الفيدرالية منذ الحرب الأهلية.

من جانبه قال رئيس لجنة التحقيق فى أحداث اقتحام الكونجرس بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل مع فيس بوك للحصول على معلومات عن الأحداث التي وقعت فى السادس من يناير الماضى، عندما اقتحم حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول لعرقلة التصديق على فوز جو بايدن فى الانتخابات الرئاسية.