الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش اليمني: استعادنا عدة مواقع جنوبي مأرب

الجيش اليمني
الجيش اليمني

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تدمير أكثر من 79 آلية عسكرية حوثية وتكبيد المليشيات الحوثية عشرات القتلى والجرحى بـ4 محافظات.

وقال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم الجيش اليمني، إن الجيش ورجال القبائل يخوضون معارك بطولية في مختلف جبهات محافظة مأرب لاستنزاف القدرات القتالية للمليشيات الحوثية الإرهابية.

 وأوضح مجلي، في مؤتمر صحفي، أن قوات الجيش اليمني استعادت عدة مواقع جنوبي مأرب خصوصاً في بلدتي "علفاء" و"ملعاء"، والمناطق المجاورة لهما؛ كانت تتمركز فيها المليشيات الحوثية.

ولفت مجلي إلى سقوط العشرات من عناصر الحوثي بين قتيل وجريح ومعتقل، بينهم قيادات ميدانية، خلال المعارك.

واستعرض المسؤول العسكري خسائر مليشيات الحوثي المادية، وبينها 15 آلية ودورية قتالية جنوبي مأرب، و11 آلية في جبهتي الكسارة والمشجح وصرواح.

في السياق ذاته، دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية 21 آلية في الجبهات الجنوبية للمحافظة النفطية، وأكثر من 12 آلية في الجبهات الغربية لمأرب.

بالإضافة لذلك، دمرت مقاتلات التحالف مخازن أسلحة ومدافع رشاشة وضربت تجمعات الانقلابيين عبر سلسلة يومية من الضربات كبدت المليشيات مئات القتلى والجرحى، وفقا للمتحدث العسكري اليمني. 

وفي جبهة تعز جنوبا، وفق مجلي، هاجمت قوات الجيش اليمني مواقع "العنين" و"حذران" و"الصياحي" في مديرية جبل حبشي غربي المدينة، ما أسفر عن استعادة مواقع هامة وإلحاق خسائر بشرية ومادية بصفوف المليشيات.

وعن العمليات العسكرية في جبهات بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة (جنوب)، أشار مجلي إلى تنفيذ عمليات هجومية ضد المليشيات الحوثية بدعم من مقاتلات تحالف دعم الشرعية.

وخلفت المعارك في هذه المناطق، عشرات القتلى فضلا عن دك 7 آليات بضربات مدفعية تابعة للجيش اليمني، و11 آلية في غارات لمقاتلات التحالف العربي، وفق المصدر ذاته.

وفي محافظة الجوف (شرق)، تتواصل العمليات القتالية ضد المليشيات الحوثية في جبهتي الجدافر وحويشيان من المحافظة الحدودية مع السعودية.

وبحسب المتحدث اليمني، فإنه جرى تحرير مناطق مهمة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة، وسط انهيار وخسائر كبيرة في صفوف المليشيات الحوثية. كما جرت استعادة أسلحة وكميات من الذخائر المتنوعة.

الجيش اليمني حوثية المليشيات الحوثية عشرات القتلى رجال القبائل الحوثية الإرهابية

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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