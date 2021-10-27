الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد ألماني مشروع إنشاء مصنع أخشاب mdf

اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بوفد إحدى الشركات الألمانية وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وصرح الزملوط بأنه تم مناقشة ودراسة متطلبات تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية اللازمة وعرض نتائج إختبار جودة عينات المخلفات التى تم إرسالها لألمانيا، مشيراََ إلى أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.

 

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التقي محافظ الوادي الجديد بوفد إحدي الشركات الألمانية بروتوكول المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لانشاء مصنع لإنتاج أخشاب mdf

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