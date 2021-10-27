محافظ الوادي الجديد يبحث مع وفد ألماني مشروع إنشاء مصنع أخشاب mdf

التقى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بوفد إحدى الشركات الألمانية وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لإنشاء مصنع لإنتاج أخشاب mdf من مخلفات النخيل، بحضور الدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة.

وصرح الزملوط بأنه تم مناقشة ودراسة متطلبات تنفيذ المشروع والخطوات التنفيذية اللازمة وعرض نتائج إختبار جودة عينات المخلفات التى تم إرسالها لألمانيا، مشيراََ إلى أن النتائج أكدت صلاحية وجودة العينات في إنتاج أخشاب عالية الجودة، فضلاً عن الحد من مخاطر هذه المخلفات وتوفير العديد من فرص العمل لشباب المحافظة.