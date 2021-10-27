للمرة الأولى.. تجديد تراخيص مطار الأقصر الدولي لمدة 3 سنوات

أعلنت الشركة القابضة للمطارات برئاسة المهندس محمد سعيد محروس، تجديد تراخيص مطار الأقصر الدولي لمدة ثلاث سنوات، وهي المرة الأولى التي يحصل فيها على تجديد بتلك المدة.

كما حصل كلاً من مطار برج العرب الدولي على تجديد ترخيص المطار لمدة عامين، ومطار أسوان الدولي على تجديد الترخيص لمدة عام.

وجاءت موافقة سلطة الطيران المدني، على تجديد الترخيص التشغيلي للمطارات الثلاث بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعاييرالدولية للمنظمة الدولية للطيران المدني ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات.

يذكر أن المطارات المصرية حققت إنجازاً جديداً بتجديد ترخيص 3 من مطارتها دولياً خلال هذا العام الحالي.

وأشاد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالانجازات المتتالية التي تحققها الشركة المصرية للمطارات على المستوى الدولي سواء بالحصول على شهادات الاعتماد الصحي أو تجديد اعتماد الآيزو وأخيراً تجديد ترخيص المطارات الحيوية، مؤكداً أهمية ترخيص المطارات المصرية والذي يعزز من سلامة المطار.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء يضمن لشركات الطيران العالمية التشغيل الآمن وتقليل رسوم التأمين لدى شركات الطيران، ما يدعم زيادة الحركة الجوية بالمطارات وزيادة العائد الاستثماري، ويحقق التوجيهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030 ويدعم موقع مصر على مؤشرات قياس الاداء الدولى فى مجال الطيران المدنى على الرغم من التحديات والصعوبات التى تمر بها البلاد عامة وقطاع الطيران خاصة.

تجديد تراخيص�مطار الأقصر الدولي

تجديد تراخيص�مطار الأقصر الدولي