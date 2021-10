تعرف على الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية

أعلنت European Film Promotion (EFP) ومركز السينما العربية عن قائمة الأفلام الأوروبية المتنافسة ضمن النسخة الثالثة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بالتزامن مع انضمام 13 ناقدًا إلى لجنة تحكيم الجوائز التي تتكون حالياً من 71 ناقداً من 15 دولة، يشاهدون الأفلام المرشحة للجوائز عبر الشريك الرقمي فيستيفال سكوب، وسيتم الإعلان، قريبًا، عن القائمة القصيرة للترشيحات، على أن تتم مراسم توزيع الجوائز ضمن فعاليات النسخة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (من 26 نوفمبر/ إلى 5 ديسمبر).

وتستهدف جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية الترويج للسينما الأوروبية في العالم العربي، وجذب انتباه الموزعين وصُنَّاع القرار في صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، إضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين ودورهم البارز في الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.

◘ قائمة الأفلام المرشحة لجوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية:

107 Mothers | إخراج: بيتر كيريكس | سلوفاكيا | أفضل سيناريو في مهرجان فينيسيا ضمن مسابقة آفاق

After the Winter | إخراج: إيفان باكراس | الجبل الأسود | مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

Ali and Ava | إخراج: كليو بارنارد | المملكة المتحدة | مهرجان كان السينمائي

As Far as I Can Walk | إخراج: ستيفان أرسينيفيتش | صربيا | جائزة أفضل فيلم في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

Blue Moon | إخراج: ألينا غريغور | رومانيا | جائزة الصدفة الذهبية في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

Hinterland | إخراج: ستيفان روزوفيتسكي | النمسا | جائزة الجمهور لأفضل فيلم في مهرجان لوكارنو

Hive | إخراج: بليرتا باشولي | كوسوفو | 3 جوائز في مهرجان صندانس السينمائي

I'm Your Man | إخراج: ماريا شرادر | ألمانيا | جائزة الدب الفضي لأفضل تمثيل في مهرجان برلين السينمائي الدولي

Kill It and Leave This Town | إخراج: ماريوس فيلتشنكسي | بولندا | مهرجان برلين السينمائي الدولي

Inventory | إخراج: داركو سينكو | سلوفينيا | مهرجان سان سيباستيان السينمائي

Lamb | إخراج: فلاديمير يوهانسن | آيسلندا | جائزة الأصالة في مهرجان كان السينمائي ضمن قسم نظرة ما

Libertad | إخراج: كلارا روكيت | إسبانيا | مهرجان كان السينمائي

Moon 66 Questions | إخراج: جاكلين لينتزو | اليونان | مهرجان برلين السينمائي الدولي

My Sunny Maad | إخراج: ميكيلا بافلاتوفا | جمهورية التشيك | مهرجان آنسي السينمائي

Natural Light| إخراج: دينيس ناغي | المجر | جائزة أفضل إخراج في مهرجان برلين السينمائي

Neighbours| إخراج: مانو خليل | سويسرا | مهرجان لوكارنو

Patchwork | إخراج: بيتروس شارالمبوس | قبرص | مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

Sisterhood | إخراج: دينا دوما | مقدونيا الشمالية | مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

The Gravedigger´s Wife | إخراج: خضر عيدروس أحمد | فنلندا | مهرجان كان السينمائي

The Last Ones | إخراج: فيكو أونبو | إستونيا | أفضل فيلم في جوائز السينما والتلفزيون في إستونيا

The Most beautiful Boy in the World | إخراج: كريستينا ليندستروم وكريستيان بيتري | السويد | مهرجان صندانس السينمائي

The Pilgrims | إخراج: لوريناس باريسا | ليتوانيا | أفضل فيلم في مسابقة آفاق بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

The Staffroom | إخراج: سونيا تاروكيتش | كرواتيا | جائزتين في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي

The White Fortress | إخراج: إيغور درلجاكا | البوسنة والهرسك | مهرجان برلين السينمائي الدولي

The Year Before the War | إخراج: ديفيز سيمانيس جونيور | لاتفيا | مهرجان روتردام السينمائي الدولي

Three Minutes - A Lengthening | إخراج: بيانكا ستيغتر | هولندا | مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

والنقاد المنضمون حديثًا إلى لجنة تحكيم جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية (بالترتيب الأبجدي): أحمد أبو الفضل (مصر)، أمجد جمال (مصر)، أمنية عادل (مصر)، داليا مصطفى (مصر)، سامية عايش (فلسطين)، سليم البيك (فلسطين)، سميرة دامي (تونس)، شريف ثابت (مصر)، شيماء سليم (مصر)، عز الدين الوافي (المغرب)، لمى طيارة (سوريا)، مروة أبو عيش (مصر)، هدى جعفر (اليمن).

تقول سونيا هاينن المدير الإداري في European Film Promotion "جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية هذا العام، سوف يشارك في تقديمها 71 ناقداً مرموقاً من 15 دولة عربية في مهرجان القاهرة، نعتز جداً بالفرصة التي تقدمها الجوائز لشركائنا، عبر نشر الأفلام الأوروبية في العالم العربي".

أضافت هاينن: "يسعدنا أن نقدم هذا العام مجموعة من الأفلام التي عُرضت في المهرجانات الكبرى لعام 2021، مثل صندانس وروتردام وبرلين وكان وآنسي ولوكرانو وفينيسيا وسان سيباستيان لمجموعة أكبر من النقاد العرب، هذا أمر رائع وشرف كبير لنا".

ماهر دياب وعلاء كركوتي الشريكان المؤسسان في مركز السينما العربية يقولان: "أصبحت جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية في نسختها الثالثة إحدى المناسبات الرئيسية للأفلام الأوروبية في العالم العربي، كما تسلط الضوء بشكل أكثر قرباً على كتابات وإسهامات النقاد العرب وهو واحد من الأهداف الرئيسية التي نسعى إليها من خلال تنظيم فعاليات جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية".

ويضيف محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: "في الدورات السابقة استضفنا في مهرجان القاهرة فعاليات جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، ويسعدنا أن يستمر ذلك للسنة الثالثة على التوالي، لأن هذا يتوافق مع سياسة المهرجان التي تسعى إلى أن يتعرف الجمهور على أفضل إنتاجات السينما العالمية".

تقول علا الشيخ، مدير جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية: "أسماء جديدة من الزملاء النقاد تضاف هذا العام إلى النسخة الثالثة من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، التي تجعلنا باستمرار على تماس مع الغرب في كل ما يقدمونه من جديد، وهذا هو فحوى السينما التي تلغي الحدود بين الثقافات وتقرب بينهم، نتعرف على بعض من خلال الأفلام العربية التي باتت جزءً أصيلاً من التعريف عنا، نقترب من أفلامهم ونشاهدها ويكون لنا الرأي فيها، خاصةً أنها تُعرض أيضاً في مهرجانات عربية بعد جولتها في مهرجانات عالمية. نرحب بالزملاء الجدد من مختلف أنحاء العالم العربي، ومشاهدة ممتعة للجميع".

عن European Film Promotion

European Film Promotion (EFP) شبكة دولية للترويج السينمائي تجمع 37 مؤسسة من 37 دولة أوروبية، كل واحدة منها تمثل صناعتها الوطنية ومواهبها في الخارج.

تحت مظلة EFP، تجتمع هذه المؤسسات بهدف الترويج للسينما الأوروبية المتنوعة في مهرجانات وأسواق السينما الرئيسية خارج أوروبا بشكل خاص.

وتأتي EFP بدعم من برنامج Creative Europe - MEDIA التابع للاتحاد الأوروبي وبأعضائه من المؤسسات.

ويدعم مكتب هامبورغ كل من مفوض الحكومة الألمانية الاتحادية لشؤون الثقافة والإعلام، وصندوق هامبورغ شليزفيغ هولشتاين للدعم السينمائي ووزارة الثقافة في هامبورج.

عن مركز السينما العربية

مركز السينما العربية مؤسسة غير ربحية مسجلة في أمستردام تأسست في 2015 على يد MAD Solutions بهدف الترويج للسينما العربية، ويوفر مركز السينما العربية لصناع السينما العربية، نافذة احترافية للتواصل مع صناعة السينما في أنحاء العالم، عبر عدد من الفاعليات التي يقيمها وتتيح تكوين شبكات الأعمال مع ممثلي الشركات والمؤسسات في مجالات الإنتاج المشترك، التوزيع الخارجي وغيرها، وتتنوع أنشطة مركز السينما العربية ما بين أجنحة في الأسواق الرئيسية، جلسات تعارف بين السينمائيين العرب والأجانب، حفلات استقبال، اجتماعات مع مؤسسات ومهرجانات وشركات دولية، وإصدار مجلة السينما العربية ليتم توزيعها على رواد أسواق المهرجانات، كما أتاح مركز السينما العربية التسجيل عبر موقعه في خدمة الرسائل البريدية، وعبر هذه الخدمة يتاح للمستخدمين الحصول على نسخ رقمية من مجلة السينما العربية، أخبار عن أنشطة مركز السينما العربية، إشعارات بمواعيد التقدم لبرامج المنح والمهرجانات وعروض مؤسسات التعليم والتدريب، تحديثات عن الأفلام العربية المشاركة بالمهرجانات، وإلقاء الضوء على تحديثات أنشطة شركاء مركز السينما العربية ومشاريعهم السينمائية.

أطلق مركز السينما العربية دليل السينما العربية عبر موقعه على الإنترنت باللغة الإنكليزية، وهو دليل سينمائي شامل وخدمي يعتمد على مجموعة أدوات يتم تقديمها مجتمعة لأول مرة، بهدف توفير المعلومات المرتبطة بالسينما العربية لصُنَّاع الأفلام داخل وخارج العالم العربي، وتيسر لصناع الأفلام والسينمائيين العرب الوصول للأسواق العالمية، كما تساعد ممثلي صناعة السينما العالمية في التعرّف بسهولة على إنتاجات السينما العربية.