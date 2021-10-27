الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة حلوان يتفقد سير العمل ويطمئن على العاملين بالمقر الإداري

جولة رئيس جامعة حلوان
جولة رئيس جامعة حلوان

أجرى الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، سلسلة جولات للاطمئنان على سير العمل وانتظامه في الجامعة ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكيد على تلقي العاملين اللقاح.

وتابع رئيس الجامعة تنفيذ تطبيق الإجراءات الاحترازية واستمرار عملية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول العاملين بالجهات الحكومية إلا بعد تلقي لقاح كورونا.

وقد تضمنت جولة الدكتور ممدوح مهدي متابعة لجميع مكاتب ومقرات العمل بالمبنى الإداري ومبنى رئاسة الجامعة، وأيضا تفقد مقر تطعيمات الجرعة الثانية بلقاح استرازينيكا الإنجليزي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بقاعة الاجتماعات، وقد رافقه أثناء الجولة محمد ناصر أمين عام الجامعة، و هشام رفعت أمين الجامعة المساعد.

واستمع القائم بعمل رئيس الجامعة لجميع الشكاوى والاقتراحات المقدمة من العاملين لتطوير الجامعة في مختلف المجالات ووعد بحلها وتنفيذها في أقرب وقت ممكن، داعيا الجميع إلى الجد والاجتهاد في العمل والإخلاص فيه لرفعة شأن الجامعة والوطن.

وأكد الدكتور ممدوح مهدي أن جامعة حلوان وقياداتها على أتم الاستعداد لتطبيق الاقتراحات التي تصب في مصلحة الجامعة، لذا تسعى قيادات جامعة حلوان للتواصل الدائم مع منتسبيها لتحقيق التطوير الدائم والمستمر للجامعة، وكذلك متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتلقي التطعيمات لتخفيف حدة الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الإصابات بشكل عام.

وقد أبدى العاملون سعادتهم بتواصل قيادات الجامعة الدائم والمستمر وسعيهم الحثيث لتحقيق متطلبات العاملين بكل الإدارات والكليات بالجامعة.

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