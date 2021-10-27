مولدوفا تستأنف المفاوضات مع روسيا حول شراء لقاح «سبوتنيك V»

أعلنت وزيرة الصحة في مولدوفا آلا نيميرينكو، أن سلطات بلادها استأنفت المفاوضات مع روسيا بشأن شراء لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا.



وقالت الوزيرة - في مؤتمر صحفي، بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء - "تجري وزارة الصحة حاليا مفاوضات حول شراء لقاح "سبوتنيك V"، لأنه من المهم جدا بالنسبة لنا أن يكون لدى المواطنين الذين يختارون دواء معينا الوصول إليه".



وأضافت نيميرينكو : "النواحي السياسية لا تهمنا، ونأمل بتوقيع عقد الشراء بأسرع وقت ممكن".



يُذكر أن العلاقات بين روسيا ومولدوفا في حالة توتر على المستوى السياسي منذ الانتخابات المولدوفية الأخيرة، التي أوصلت للحكم التيار المناهض لموسكو والداعي إلى الإندماج في الاتحاد الأوروبي.