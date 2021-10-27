مقتل أكثر من 100 عنصر حوثي خلال عمليات عسكرية في الجوبة والكسارة

أعلن التحالف العربي عن تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي في جبهتي الجوبة والكسارة، أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر حوثي.

وذكر التحالف- في بيان له نقلته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأربعاء: "نفذنا 26 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا بالجوبة والكسارة خلال الساعات 24 الماضية".

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن تدمير 13 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 105 عناصر إرهابية.

يأتي ذلك في ظل استمرار المعارك بين قوات الجيش والقبائل من جهة - وميليشيا الحوثي من جهة أخرى - في مديرية الجوبة جنوب مأرب.

وعلى صعيد آخر، أعلنت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، عن مصرع وإصابة العشرات من ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، جنوب محافظة مأرب، شمالي شرق البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني، إن جنود الجيش مسنودون بالمقاومة الشعبية ورجال القبائل، يخوضون معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية جنوب محافظة مأرب، وفقًا لقناة العربية.

وأضاف أن المعارك التي دارت خلال الساعات القليلة الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في العتاد.

وأشار إلى أن المعارك تزامنت مع قصف مكثّف لمدفعية الجيش استهدف تجمعات وتحركات الميليشيات وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، شملت تدمير عربة مدرعة وأطقم بما عليها من عتاد.

ونشر المركز مقطع فيديو لجانب من المعارك الليلية العنيفة بين الجيش اليمني وميليشيا الحوثي في جبهات جنوب مأرب.

إلى ذلك، شنت قوات الجيش اليمني الثلاثاء، هجومًا عنيفًا على مواقع تمركز ميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات الغربية لمحافظة تعز.

فيما نقل المركز الإعلامي للجيش اليمني عن مصدر عسكري قوله، إن المعارك تركزت في جبهة العنين، على أطراف مديرية جبل حبشي، وكذلك جبهتا حذران والصياحي، غرب مدينة تعز.