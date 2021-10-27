إيبارشية أسوان تتمم طقس الأربعين على رحيل الأنبا هدرا 5 نوفمبر

أعلنت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إتمام طقس القداس الإلهي في مرور أربعين يوما على رحيل الأنبا هدرا مطران أسوان.

ويرأس القداس الأنبا باخوم النائب الباباوي للإيبارشية، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 من نوفمبر المقبل بدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

ويقتصر القداس على الكهنة والرهبان وذلك بسبب الظروف الصحية الراهنة.

كما ستتمم جميع كنائس الإيبارشية طقس الأربعين يوم الأحد الموافق 7 من الشهر نفسه، كما سيتم حفل تابين مساء يوم الجمعة، بكاتدرائية الملاك ميخائيل، التي يتمم بها قداس الأربعين في تمام الثامنة من صباح يوم السبت 6 من الشهر نفسه.