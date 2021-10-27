الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

إيبارشية أسوان تتمم طقس الأربعين على رحيل الأنبا هدرا 5 نوفمبر

الأنبا هدرا
الأنبا هدرا

 

أعلنت إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إتمام طقس القداس الإلهي في مرور أربعين يوما على رحيل الأنبا هدرا مطران أسوان.

ويرأس القداس الأنبا باخوم النائب الباباوي للإيبارشية، وذلك يوم الجمعة الموافق 5 من نوفمبر المقبل بدير الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

ويقتصر القداس على الكهنة والرهبان وذلك بسبب الظروف الصحية الراهنة.

كما ستتمم جميع كنائس الإيبارشية طقس الأربعين يوم الأحد الموافق 7 من الشهر نفسه، كما سيتم حفل تابين مساء يوم الجمعة، بكاتدرائية الملاك ميخائيل، التي يتمم بها قداس الأربعين في تمام الثامنة من صباح يوم السبت 6 من الشهر نفسه.

الأنبا هدرا الأنبا هدرا مطران اسوان نيافة الانبا هدرا هدرا

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

الفريق أسامة عسكر رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة

الفريق محمد فريد مستشارًا لرئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة»

مصر للطيران: تجهيز طائرة بديلة إلى موسكو بعد التأكد من سلبية التهديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربي يدين المخططات الإسرائيلية لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة الغربية

إسرائيل تقرر دخول «تجار غزة» عبر «إيرز» بدءًا من الأحد المقبل

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك في»