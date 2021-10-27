الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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وكيل تعليم مطروح يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

ترأس عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة المشكلة لعقد المقابلات الشخصية للمتقدمين في يومها الثاني لشغل وظيفة مدير ووكيل مدرسة ثانوي عام وموجه أول وموجه مواد دراسية بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية بمدينة مرسي مطروح .

وأشار وكيل «تعليم مطروح» أن اللجنة ضمت 12 عضواً برئاسته وعضوية كل من محمود قاسم وكيل المديرية والدكتور أيمن مصطفى عميد كلية التربية بجامعة مطروح وإسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية وصلاح البابلي وكيل مديرية التنظيم والإدارة وصباح نصر الدين مدير عام الشؤون المالية والإدارية ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح ومنال أحمد جبر مدير إدارة الشئون القانونية وموجه عام اللغة الإنجليزية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أن معايير التقييم تتم وفق نموذج واستمارة لكل مرشح طبقا للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته بالإضافة إلى بنود اللائحة التنفيذية رقم ٤٢٨ لسنة ٢٠١٢، مضيفا أن هذه المسابقة تستهدف ضخ دماء جديدة من الشباب ذوي المؤهلات التربوية العالية من حملة الماجستير والدكتوراة في المنظومة التعليمية بمطروح.

وتابع أن اللجنة تمارس عملها وفق معايير المصداقية والحيادية والشفافية والأمانة المهنية مع تطبيق كافة عناصر التقييم لكافة الوظائف الإشرافية وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك لضمان الاختيار الصائب بما يصب في مصلحة العملية التعليمية بمطروح، موضحا أن اللجنة تم تشكيلها وفق اللوائح القانونية المنظمة لذلك وتمت إضافة عناصر فنية وقانونية ومالية وإدارية وجميع العناصر المنضمة تعد كفاءات وخبرات عالية.

وأكد أن الهدف الأساسي لتعليم مطروح خلال تلك المسابقة هو المساواة وتحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه واكتشاف قيادات إدارية وفنية جديدة تثري الحقل التعليمي متمنياً لجميع للمتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية النجاح والتوفيق.

مطروح اللائحة التنفيذية وكيل وزارة التربية والتعليم تعليم مطروح التنظيم والإدارة

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