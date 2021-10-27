خبيرة توضح إتيكيت التعامل مع زملاءك فى الشغل

يذهب عدد من الأفراد إلي مؤسسات العمل وهم ليسوا علي دراية بإتيكيت التعامل مع الزملاء، وهو من المهارات الأساسية التي يجب أن يتحلى بها العاملون، ويطلق مصطلح إتيكيت العمل علي مجموعة القواعد المنظمة لسلوكيات الأفراد داخل المؤسسة.



وفي هذا الشأن، تقول سلوي عفيفي أخصائي الإتيكيت في تصريح خاص للدستور إن أهمية الإتيكيت في العمل تكمن في جعل الموظفين مقبولين اجتماعيا بين بعضهم البعض.



وفيما يخص التواصل والتعاملات بين الأفراد، فالإتيكيت يحدد الأطر المناسبة في التعامل مع الآخرين، يجب أن يعرف كل شخص مكانه في المؤسسة، من هم زملاؤه من نفس درجته الوظيفية، مرؤوسيه، ورؤساؤه.

مراعاة الإحترافية

وأضافت عفيفي أنه برغم اختلاف الدرجات الوظيفية، يجب أن تقوم كل العلاقات على المبادىء الإخبارية الأساسية المتفق عليها مثل الاحترام والاحترافية والتقدير وتفصيل مصلحة العمل على المصالح الشخصية، وعدم اختراق حدود الخصوصيات، هذا إلى جانب حفظ ألقاب الأشخاص خاصة الرؤساء مالم يسمح لي الطرف الآخر بمخاطبته باسمه، إلى جانب الاستخدام اللائق للكلمات والعبارات الساحرة أثناء الحديث، مثل لو سمحت، من فضلك، كيف يمكنني أن أساعدك، سأتحرى عن الموضوع بمجرد الانتهاء من عملي، شكرا.

طريقة الكلام

وأختتمت أن طريقة الكلام لها اهمية بالغة في الإتيكيت، مثل كيف نقول وكيف نتحدث؟، فالأسلوب مهم جدا؛ ونظرة الإنسان للآخرين، الحالة المزاجية، لغة الجسد، نظرة العين، ونبرة الصوت، وهى أدوات هامة في التواصل، نسميه بالتواصل غير اللفظي، لذا يجب أن نحرص على كل هذه التفاصيل واستخدام أدوات التواصل بشكل فعال.