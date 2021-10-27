إقامة معرضي «إيجيبت إنيرجي» و«فايركس» برعاية وزارة الكهرباء

في الفترة من 1-3 نوفمبر المقبل:

يعقد معرض إيجيبت أنيرجي فى نسخته الـ 30 كأهم حدث عالمي في مجال الطاقة في المنطقة تحت رعاية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنظمه شركة إنفورما مصر بمشاركة عدد كبير من العارضين، من جميع أنحاء العالم، بعد أن كان يعرف بمعرض "إيلكتركس" سابقًا، في الفترة من 1-3 نوفمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بمحور المشير بالقاهرة الجديدة.

يجمع المعرض بين مصنعي وموردي الطاقة لعرض التقنيات الجديدة والحلول المبتكرة و معرض فايركس مصر للمرة الثانية خلال 3 أعوام.

ويقدم معرض إيجيبت إنيرجي فرصة للمشاركين به لعرض خدماتهم ومنتجاتهم أمام أكثر من 10000 زائر من المهندسين، الاستشاريين، مديري المشروعات، الجهات الحكومية والمقاولين، فرصة الوصول إلى الأسواق العالمية، من خلال الحملات الترويجية الكبرى التي تنفذها الشركة وتستهدف الخارج، بالإضافة الى توجيه العديد من الدعوات إلى الزائرين من دول أجنبية.

كما يهدف إيجيبت إنيرجي لتنشيط الصناعة من خلال دمج الأسواق المحلية والعالمية، من خلال المعرض الرائد في مصر وشمال إفريقيا في مجال الطاقة، والذي يجمع المصنعين بالمهتمين بالمجالات المختلفة للطاقة، خاصة وان إيجيبت إنيرجي يوفر حلول قوية للطاقة تتناسب مع متطلبات السوق من خلال أكثر من 150 عارض ومصنع يقدمون كل ما هو جديد في عالم الطاقة بشكل يساعد على البحث عن الفرص والإمكانيات المتاحة قبل اتخاذ قرار، كما أن المعرض يتيح الفرصة للتعرف على الصناعة والابتكارات الجديدة في مجال الندوات التقنية.

من جانبها، أكدت رنا مجدي مدير التسويق في انفورما مصر أن الشركة تولي اهتمامًا كبيرًا بإقامة هذين المعرضين الكبيرين في نفس التوقيت، وتحرص على أن تراعى كافة الظروف الحالية والمرتبطة ببعض الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها خلال استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت أن إيجيبت إنيرجي يهدف الى تنشيط الصناعة من خلال دمج الأسواق المحلية والعالمية، من خلال المعرض الرائد في مصر وشمال إفريقيا في مجال الطاقة، والذي يجمع المصنعين والمهتمين بالمجالات المختلفة للطاقة، خاصة وان إيجيبت إنيرجي يوفر حلول قوية للطاقة تتناسب مع متطلبات السوق ،بالإضافة إلى عدد من المجالات والصناعات المتعلقة بالطاقة والتي يغطيها المعرض، أنظمة التحكم الإلكتروني، تركيب الكابلات، كابلات وأنظمة إدارة الكابلات، معدات الاتصالات، نظم إدارة الطاقة، أجهزة تخزين الطاقة، معدات توزيع الكهرباء، المواد العازلة، إضاءة، مصابيح، مصابيح LED، الطاقة الجديدة والمتجددة، الطاقة النووية، أنظمة توزيع الطاقة، إلكترونيات، مولدات كهربائية، نقل الطاقة، محولات، المرافق.