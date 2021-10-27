محافظ بورسعيد يبحث مساعدة الشركات الصغيرة للقيد فى البورصة

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الأربعاء ، اجتماعا تنسيقيا ، مع ممثلى جمعية رجال الأعمال المصرية، وذلك لمناقشة الأعمال التنسيقية لعقد مؤتمر موسع يهدف لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد فى البورصة المصرية.

يأتي ذلك فى إطار حرص محافظ بورسعيد و جمعية رجال الأعمال المصريين على دعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وبحضور عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ وحسن عمار عضو مجلس النواب، وداليا السواح عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ومحمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين.

وفى بداية اللقاء، استعرض محافظ بورسعيد مع الحضور المشروعات القومية التى شهدتها بورسعيد فى الآونة الأخيرة بجميع المجالات ، لافتا أن بورسعيد كان لها نصيب كبير من حجم الاستثمارات، مما ساهم فى دعم خطة التنمية على أرض المحافظة ، لافتا أن قطاع الصناعة والاستثمار يشهد تنمية ودعم كبير من الدولة ، بما يجعل بورسعيد فى مصاف المدن الصناعية، وخلال اللقاء تم عرض فيلمين عن إنجازات المحافظة مؤخرا .

وناقش "المحافظ " الإجراءات التنسيقية لعقد المؤئمر ، وتم التوافق على الأسبوع الثانى من شهر نوفمبر الحالى ، حيث يهدف المؤتمر لدعم ومساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات قيد هذه الشركات فى بورصة النيل الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وأكد المحافظ على تقديم كافة الدعم بما يوفر التسهيلات اللازمة لمساندة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة و يوفر لها المناخ الاستثماري الملائم.