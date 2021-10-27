أبرزها الليمون والزبادي.. ماسكات مختلفة للتخلص من النمش

النمش عبارة عن بقع داكنة اللون على الجلد، تنشأ بسبب تكتل الخلايا المنتجة للميلانين داخل الجلد، وعادة ما تتطور بسبب التعرض المفرط لأشعة الشمس أو الجينات الوراثية وهي غير ضارة.

يختلف النمش في الحجم والشكل، لكنه يكون بشكل عام صغيرًا وبنيًا فاتحًا ومسطحًا، لذا توضح منى إسماعيل خبيرة التجميل علاجات منزلية للنمش.



جل الصبار



يحتوي الصبار على عنصر نشط يسمى الألوسين ، والذي يمكن أن يساعد في تقليل تصبغ الجلد، لذلك يستخدم على نطاق واسع في علاج النمش.

طريقة عمل وصفة جل الصبار

استخرج بعض هلام الصبار الطازج أو اشترِ هلام الصبار العضوي، وضع الجل على المنطقة المصابة واشطفه بعد 15 دقيقة، ثم كرر العلاج يوميًا حتى ترى تحسنًا.

زيت اللوز

يعتبر زيت اللوز مصدرًا جيدًا لفيتامينات A و E التي تساعد على تقليل التصبغ وتغذية البشرة في نفس الوقت.

كيف تستعمل وصفة زيت اللوز

سخني جزء قليل من زيت اللوز ودلكي 2-3 قطرات على وجهك، دع الجلد يمتص الزيت لمدة ساعة أو لأكثر، ثم أشطفيه بالماء الفاتر.



عصير الليمون

يُعتقد أن عصير الليمون عامل تبييض طبيعي ممتاز بسبب محتواه من حامض الستريك، كما تساعد خاصية التبييض في الليمون في تلاشي النمش.

بالإضافة إلي ذلك فإن محتوى فيتامين سي الموجود في الليمون يساعد على تعزيز تجديد الخلايا، و يعمل فيتامين سي أيضًا كمضاد للأكسدة ويساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس .

طريقة عمل ماسك الليمون

اعصري نصف ليمونة من عصير الليمون وضعيه على المناطق المصابة باستخدام كرة قطنية، و إذا كانت بشرتك حساسة للعصير ، قومي بتخفيفه قبل استخدامه، ثم أغسلي بشرتك بالماء بعد 10-15 دقيقةـ وكرري هذا الأمر مرة أو مرتين في الأسبوع.

ماسك الزبادي

يساعد حمض اللاكتيك في اللبن على منع نشاط إنزيم التيروزيناز الذي يتحكم في إنتاج الميلانين وبالتالي فرط التصبغ.

كيف يستخدم ماسك الزبادي؟

دلكي القليل من الزبادي على مناطق النمش لمدة 15-20 دقيقة، ثم أغسلي بشرتك بالماء، وأستخدمي هذا العلاج يوميًا لمدة شهر تقريبًا للحصول على النتائج، وتجنب خروج في الشمس .

نصائح لنجنب الإصابة بالنمش

-يُنصح بتجنب أشعة الشمس ، خاصةً بين الساعة 10 صباحًا و 4 مساءً.

-استخدام ملابس واقية من الشمس، و احرص دائمًا على ارتداء ملابس ذات أكمام كاملة عند الخروج في الهواء الطلق، حيث يمكن أن تساعد القمصان ذات الياقات في حماية الجزء الخلفي من الرقبة.

-ضع واقي الشمس: استخدم واقيًا من الشمس واسع الطيف ومقاومًا للشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى.

-زيادة تناول فيتامين سي لأنه مفيد في علاج النمش، يجب تناول أطعمة مثل الحمضيات والكيوي والخضروات الورقية.

