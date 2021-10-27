إقالة مديرة مدرسة واقعة تهديد طالبتين زميلتهما بـ«مطواة» في بورسعيد

قررت إدارة بورفؤاد التعليمية تكليف حنان محمود عبد الرحمن لإدارة مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات، وإلغاء تكليف أماني السيد شكري لإدارة مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات وبقائها على وظيفتها الأصلية، وذلك بعد انتشار فيديو تم تصويره أثناء اليوم الدراسي داخل المدرسة تقوم فيه إحدى الطالبات بتهديد زميلتهما باستخدام سلاح أبيض.

من جانبه أكد محمود بدوي، مدير إدارة بورفؤاد، أن تعليم بورسعيد يبذل قصارى الجهد من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالخروج عن القواعد والقوانين، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع من يخالف ذلك.

من جانبه أكد محمود بدوي، مدير إدارة بورفؤاد، أن تعليم بورسعيد يبذل قصارى الجهد من أجل الارتقاء بمستوى العملية التعليمية، وتحقيق الانضباط داخل المدارس، مشددًا على أنه لن يتم السماح بالخروج عن القواعد والقوانين، وسوف يتم التعامل بكل قوة مع من يخالف ذلك.

تداولت جروبات المعلمين عبر "فيسبوك" فيديو لطالبتين داخل مدرسة في بورسعيد تحملان «مطواة» أثناء توجيه تهديد لزميلة لهما قائلتين لها: «لو جيتى المدرسة هنخلى راسك جنبك».

وطالب معلمون ببورسعيد من وزارة التربية والتعليم التحقيق فى هذا الفيديو والعمل على محاسبة المقصرين.