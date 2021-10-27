الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس رومانيا

رئيس الشيوخ يستقبل
رئيس الشيوخ يستقبل الرئيس الروماني

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم رئيس جمهورية رومانيا كلاوس يوهانيس والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة لمصر حالياً.

وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون  بين البلدين الصديقين.

وأكد المستشار عبد الرازق ترحيبه  الشديد بضيفه الكبير، مؤكداً أن هذه الزيارة تعتبر تكريماً وتوطيداً للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا، معرباً عن تطلعه بأن تشهد مزيداً من التطور في مختلف المجالات وتعزيز آليات التعاون برلمانياًواقتصادياً وثقافياً وسياحياً خاصة في ظل العلاقات الاخوية المميزة بين الرئيس السيسي والرئيس يوهانيس.

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية الروماني عن سعادته بهذه الزيارة، مشيداً بالحفاوة التي قوبل بها في مصر والتي تحظى لديه ولدي المواطن الروماني بتقدير شديد  قيادة وشعبا.

وأكد أهمية التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في ظل وجود علاقات تاريخية وثيقة  تمتد إلى ١١٥ عاما. 

ووجه الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة البرلمان الروماني لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين مشيرا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية وان ذلك سيساهم في دفع وتطوير العلاقات بين مصر و رومانيا في مختلف الأوجه.

المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ رئيس جمهورية رومانيا الرئيس الروماني مجلس الشيوخ

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