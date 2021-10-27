براءة مسئول في ماسبيرو من تزوير إجازة اعتيادية لـ فني صوت

قضت المحكمة التأديبية، بمجلس الدولة، ببراءة “ر.م” مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو بدرجة مدير عام، من تهمة تقديمه إجازة اعتيادية لفني صوت بالرغم من وجودها خارج البلاد، مما ينتفي معه وجود شبهة تزوير.

فيما قضت المحكمة، بعدم قبول الدعوى التأديبية لكلً من كبير مهندسين، مشرف محطة صوت العرب للإرسال الإذاعي، فني صوت، لبطلان قرار الإحالة.

قام الأول باستخدام المزيل بسجل الحضور والانصراف الخاص بمحطة صوت العرب خلال عام ٢٠١٨، بالعمل خلال تلك المدة بقرين اسم فني صوت بتواجدها بالرغم من سفرها بالخارج، وأهمل في الإشراف على أعمال الثاني مما أدى إلى ترديه في المخالفة المسندة قرينه.

فيما نُسب للمحال الثاني، قام بإثبات تواجد الثالثة بالعمل بسجل الحضور والانصراف حال تواجدها خارج البلاد الفترة المشار إليها مما ترتب عليه احتساب بدل ساعات تحولها بالمخالفة للحقيقة والواقع، كما تستر خلال الفترة من 12/6/2018 حتى 3/9/2018 على غياب الثالثة حيال انقطاعها عن العمل وتواجدها بالخارج وعدم الإبلاغ عن غياب المذكورة إلا في 11/7/2018 وبالمخالفة للتعليمات بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وانقطعت الثالثة عن عملها بمركز إرسال بطرة دون إذن أو تصريح بذلك، وفي غير الحدود المقررة قانونا ، واستولت على مرتبها عن تلك الفترة بدون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات مما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، اشتركت مع الرابع في تزويره طلب إجازة باسمها عن فترة انقطاعها من 12/6/2018 حتى 4/9/2018 وبالمخالفة للتعليمات .

وقدم الرابع، في غضون يوليو 2018 طلب إجازة اعتيادية لفني صوت بالرغم من تواجدها خارج البلاد الفترة من 12/6/2018 حتى 3/9/2018 مما شكل تزويرا في أوراق رسمية وبالمخالفة للتعليمات وبما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

وتبين للمحكمة من الأوراق التى أفادت بجلاء، بأن السلطة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام ، تلقت طلب الإجازة المقدم من المحال نيابة عن المحالة الثالثة، وبحثته، وطالعت ما خالطه من أسباب ووقائع وملابسات، وانتهت إلى قبوله ومنح المحالة المذكورة الإجازة المطلوبة، وهو ما ينفي أي شبهة في حقه بتزوير هذا الطلب، وتأكد نفي تلك الشبهة عنه بأقوال المحالة الثالثة، فضلا عن أن تقديم المحال الطلب الموقَّع من المحالة المذكورة لا يستأهل بأي حال من الأحوال القول بمشوبته بخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولا محل للإدعاء بتزويره طالما أقرته المحالة المقدم باسمها إلى السلطة المختصة التي اعتدت به ، واتخذته سببًا في قرارها بمنحها إجازة من بين الإجازات المشار إليها سلفا عن الفترة من 12/6/2018 حتى 4/9/2018، مما لا يصدق معه الاتهام الموجَّه، لا سيما وأن المحكمة قد أشارت فيما تقدم في معرض بحث الدعوى بشأن المحالين الأول والثاني والثالثة إلى صدور القرار رقم (1280) لسنة 2019 بحفظ التحقيقات الإدارية قطعيا في مواجهة المحالة الثالثة فيما نُسب إليها من انقطاعها عن العمل خلال تلك المدة، وأشير بالقرار إلى موافقة لجنة مديري الإدارات بالهيئة على منحها إجازة اعتيادية بناء على طلبها.