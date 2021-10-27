الدفاع الروسية: الاختبارات الحكومية لدبابة «أرماتا» تنتهي في 2022

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن الاختبارات الحكومية لدبابة "تي – 14" (أرماتا) من المخطط لها أن تنتهي في النصف الأول من عام 2022، يعقبها دراسة مسألة بدء إنتاج الدبابة "تي – 14" على دفعات.

وقالت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية إن الاختبارات الحكومية أكدت كل الشروط والمواصفات التقنية التكتيكية، التي طرحتها وزارة الدفاع أمام الدبابة الجديدة، وقد تم اعتبار نتائج الاختبارات ناجحة تماما.

وقال المتحدث إن العمل على تصميم منصة "أرماتا" المدرعة المركبة التي شكلت أساسا لعدد من المدرعات الروسية، بما فيها دبابة "تي – 14"، بدأ عام 2010، وتم الكشف عن دبابة "تي – 14" المزودة بالبرج المدرع غير المأهول لأول مرة عام 2015 في العرض العسكري على الساحة الحمراء، بحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، ويتوزع 3 أفراد من طاقم الدبابة داخل كبسولة مدرعة مزودة بأجهزة الحماية الإيجابية والسلبية، فيما استخدم أثناء تصميم البرج المدرع غير المأهول مختلف تكنولوجيات التخفي عن الرادارات، أما محرك الدبابة القوي فيمكن أن يجعل الدبابة الثقيلة تتسارع حتى 82 كيلومترا في الساعة.

وفيما يتعلق بمدفعها من عيار 125 مم فإنه قادر على إطلاق النيران إلى مسافة 7 كيلومترات بذخائر وصواريخ موجهة، ويمكن أن تستخدم "أرماتا" كذلك كمدرعة للاستطلاع ودلالة الهدف بالنسبة إلى دبابة "تي – 90"، وبمقدور "أرماتا" إطلاق "درون" مزود برادار وجهاز تصويب حراري.