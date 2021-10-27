اللجنة العسكرية الليبية: اجتماع القاهرة سيكون مع الدول التي لديها مرتزقة في الجنوب

أعلنت اللجنة العسكرية الليبية، اليوم الأربعاء، أن اجتماع القاهرة سيكون مع الدول التي لديها مرتزقة في الجنوب، حسبما أفادت العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت مصادر عسكرية ليبية قد كشفن لوسائل إعلام روسية، أن أعضاء اللجنة العسكرية الليبية "5+5" يجتمعون بمندوبي دول تشاد والنيجر والسودان في القاهرة لبحث سحب العناصر المسلحة الموجودة في الجنوب، خاصة أن بعض الدول تعارض عودتهم إلى أراضيها.

وقالت المصادر: يتناول الاجتماع الخطط اللازمة والآليات التي يتفق عليها من أجل مغادرة المرتزقة والمقاتلين والعناصر الأجنبية في الجنوب، ضمن الخطة العامة لخروج كافة المرتزقة من ليبيا.

كان اللواء خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة الليبية، قد أوضح أن اللجنة العسكرية تعقد اجتماعا عبر الدائرة المغلقة غدا الأربعاء، للتحضير لاجتماعات القاهرة.

وأشار المحجوب في منشورعلى صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أن الاجتماع يتعلق بالترتيبات اللازمة والجدول الزمني لإخراج المرتزقة من ليبيا.

في وقت سابق، أشاد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، بالإنجازات التي حققتها اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في جنيف قبل عام من الآن.

وقال كوبيش الأحد الماضي، في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، "إننا نشارك الليبيين الاحتفاء بمرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمخض عنه وقف للمواجهات المسلحة في ليبيا. لقد مهد اتفاق وقف إطلاق النار الطريق أمام العملية السياسية الشاملة، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون، نحو الاستقرار والوحدة والازدهار والسيادة الكاملة لليبيا".

وشدد على "الأهمية الحاسمة لاتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذه من قبل المشاركين في المؤتمر الوزاري لدعم الاستقرار في ليبيا الذي عقد يوم 21 أكتوبر في طرابلس"، مضيفا أن "اللجنة العسكرية حققت أيضا مطلع الشهر الجاري، منجزاً آخر مهم والمتمثل بالتوقيع على خطة عمل شاملة للانسحاب التدريجي والمتوازن والمتسلسل للمرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا".

وأكد المبعوث الأممي مجددًا أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين على استعداد لدعم اللجنة العسكرية المشتركة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك خطة العمل من خلال المشاورات مع الأطراف المعنية داخلياً وخارجياً، مشيدا بالجهود الداعمة لفريق العمل الأمني ​​التابع للجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا والمنبثقة عن مؤتمر برلين.