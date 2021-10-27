بأمر القضاء: منة فضالي في قضية «التشهير» بريئة (إنفوجراف)

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من الجواهرجي عريان فهيم، ضد الفنانة منة فضالي، يتهمها بالتشهير ونشر أخبار كاذبة تتعلق بشأن محلاته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن المحامي سميرصبري دفاع رجل الأعمال في تصريحات صحفية عن تقديم استئناف على الحكم الصادر من الاقتصادية برفض دعوى مطالبة منة فضالي بتعويض مالي قدره 3 مليون جنيه.