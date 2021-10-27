بأمر القضاء: منة فضالي في قضية «التشهير» بريئة (إنفوجراف)
قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، برفض الدعوى المقامة من الجواهرجي عريان فهيم، ضد الفنانة منة فضالي، يتهمها بالتشهير ونشر أخبار كاذبة تتعلق بشأن محلاته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن المحامي سميرصبري دفاع رجل الأعمال في تصريحات صحفية عن تقديم استئناف على الحكم الصادر من الاقتصادية برفض دعوى مطالبة منة فضالي بتعويض مالي قدره 3 مليون جنيه.
- البداية عندما عن تقدم عريان فهيم الجواهرجي بدعوى تعويض ضد منة فضالي
- اتهمها بتعمد نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني
- اتهمها أيضا بإرسال رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير به وبسمعته التجارية وإهانته
- طلب مقيم الدعوى تعويضًا ماليًا قدره 3 ملايين جنيه
- قال أنها حاولت الفصال أثناء شرائها قطع مشغولات ذهب من محل مجوهراته إلا أن طلبها قوبل بالرفض
- وجهت له سيل من الإهانات له واتهامات جزافية تسببت له في أضرار مادية ونفسية جراء تصريحاتها ضده
- قضت المحكمة الاقتصادية برفض الدعوى المقامة من رجل الأعمال ضد الفنانة منة فضالي