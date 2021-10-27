الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ماذا تفعل إذا كنت لا تتفق مع شريك حياتك حول إنجاب الأطفال؟

الانجاب بعدالزواج
الانجاب بعدالزواج

مع بداية الزواج يكون هناك اتفاق بين الطرفين عن إمكانية إنجاب الأطفال في البداية أو التأجيل لوقت مناسب لحياتهم وظروفهم المعيشية، ولكن هناك بعض النساء لا تفضل ذلك وتفضل إنجاب الأطفال عقب زواجها بشكل مباشر.

ووفقا لموقع “ verywellmind” نرصد ماذا تفعل إذا كنت لا تتفق مع شريكك حول إنجاب الأطفال

فيما يلي بعض نقاط الخلاف الأكثر شيوعًا بين الشركاء:

ضغوط مالية: هذا موضوع يُطرح كثيرًا ويمكن غالبًا التعامل معه بمجرد مناقشة الزوجين للعقبات المحتملة بمزيد من التفصيل،  يمكن أن يشمل ذلك مناقشة جوانب مثل تكلفة رعاية الطفل خلال أسبوع العمل ، ودعم الأسرة ، وحتى الضروريات مثل حفاضات الأطفال والحليب الصناعي.

ثقة الشريك:  يمكن أن يشعروا بالقلق إزاء مشاركة الشريك الآخر عند رعاية طفل، بمجرد مناقشة الأشياء بمصطلحات أكثر تحديدًا ، مثل من سيهتم بالجوانب، يمكن غالبًا تسوية هذا الأمر. 

تكرار الأنماط الأسرية غير الصحية: بالنسبة للأشخاص الذين تعرضوا للأذي علي يد أبائهم،  قد تبدو هذه المخاوف معقولة ، على الرغم من أن هذا ليس هو الحال عادةً،  في حين أن هذا قد يكون شيئًا يحتاج الشريك الذي يعاني من القلق إلى معالجته بشكل فردي ، يمكن للأزواج عادةً الاستفادة من الاستشارة كوحدة واحدة. 

تغيرات الجسم: أحد الموضوعات التي تطرأ بانتظام بين المتزوجين الذين كانوا معًا لسنوات هي تغيرات محتملة للجسم ، وإذا كان ذلك صعبًا ، فإن البحث عن العلاج هو دائمًا خيار. 

فقدان الأصدقاء و / أو الحياة الاجتماعية: في حين أنه من المحتم أن تتضاءل الحياة الاجتماعية المزدهرة ، خاصة عندما يكون الطفل صغيرًا ، إلا أن هذا وحده لا ينبغي أن يكون كافيًا لمنع شخص ما من إنجاب الأطفال، وقد يؤدي هذا القلق وحده أيضًا إلى إنشاء نظرة منحرفة لما يمكن أن تبدو عليه الأبوة. 

ماذا تفعل إذا غير شريكك رأيهم

 - تأكيد مستوى ثقة كل فرد من الزوجين فيما يتعلق بالموضوع. من هناك ، إذا غير أحد الأعضاء رأيه ، اطلب منه أن يصف "لماذا" وأن يكون محددًا.

  - لتجنب هذا الاستياء في المستقبل ، تنصح الأزواج بالتحدث صراحة عن الأشياء، غير قابلة للتفاوض في وقت مبكر من العلاقة.

 - جرب مجالسة الأطفال لأي من بنات وأبناء الأخ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، حيث أن القيام بذلك قد يساعدك في معرفة ما إذا كنت تريد أن تكون أحد الوالدين.

اتفاق بين الطرفين أمكانية انجاب الأطفال مناسب لحياتهم وظروفهم بعض النساء لا تفضل ذلك أنجاب الأطفال عق زواجها بشكا مباشر

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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