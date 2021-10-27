الاتحاد العام للمصريين بالخارج: إلغاء «الطوارئ» سيجذب المزيد من الاستثمارات

أشاد "الاتحاد العام للمصريين بالخارج" بالقرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسى بإلغاء مد حالة الطوارئ فى أنحاء البلاد، واصفا إياه بالقرار التاريخي الذي يؤكد حالة الاستقرار والأمن والأمان التى تعيشها مصر، متوقعا أن يكون له الكثير من الآثار الإيجابية على مصر والاقتصاد المصري في الوقت القريب.

وأكد المهندس إسماعيل أحمد علي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس الثقة الكبيرة للقيادة السياسية التي تقف على أرض صلبة قوامها الأمن والأمان، وينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحا أن هذا القرار سيدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الإصلاحات الاقتصادية الكبرى المتمثلة في الإصلاحات التشريعية والتنظيمية في قوانين الاستثمار، ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم وتنمية الاقتصاد وزيادة الناتج الإجمالي.

ومن جانبه أشاد القس الدكتور ثروت قادس؛ نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ التى قاربت على 10 سنوات، مؤكدا أنه يتماشى مع بناء الجمهورية الجديدة التي قوامها الإيمان بالحريات والامتثال للقوانين المدنية، ويعكس حالة الاستقرار والأمن التي وصلت إليها مصر بفضل تكاتف جهود القيادة السياسية والحكومة والجيش والشرطة والشعب ونجاحهم في كسب معركتهم ضد الإرهاب.

وأعرب علاء سليم؛ الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج عن سعادته بهذا القرار موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على هذا القرار الجرئ ما يؤكد الخطى الثابتة التي يسير بها السيد الرئيس ونجاحه في قيادة السفينة لبر الأمان.

وأوضح أن جموع المصريين في الخارح استقبلت هذا القرار بالترحيب الشديد وسعادة غامرة، ما استحق الإشادة الكبرى من المؤسسات الدولية والإقليمية.

ووصف الإعلامي حسين الناظر المستشار الإعلامي للاتحاد العام للمصريين بالخارج هذا القرار بالجرئ والتاريخي والذي يأتي تكليلا لجهود الحكومة المصرية التي تجني ثمار ما زرعته على مدى السنوات الست الماضية ونجاحها في القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، مشيرا إلى أنه سيكون له مردود كبير على قطاع السياحة، الذي بدأ ينتعش من جديد مع المشروعات السياحية الكبرى مثل قرب افتتاح المتحف الكبير وافتتاح طريق الكباش، والبانوراما الأثرية التاريخية التي تجعل من مدينة الأقصر أكبر متحف مفتوح على مستوى العالم، ما يعد رسالة طمأنة للعالم تجذب الملايين من السياح لمصر من جديد.