الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اجتماع بين «Layard Group» ورئيس منطقة قناة السويس الاقتصادية وممثلي «العاصمة الإدارية»

اجتماع افتراضي نظمته
اجتماع افتراضي نظمته سفارة مصر في الصين

ترأس السفير دكتور محمد البدري، سفير مصر لدى الصين، اجتماعا افتراضيا بين «Layard Group» إحدى كبريات الشركات الصينية العاملة في مجال التكنولوجيا، وكل من رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلين عن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، بمشاركة وزير مفوض أحمد زكي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في بكين، وذلك لبحث آفاق التعاون المستقبلي بين المجموعة ومصر، واستعراض الفرص الاستثمارية التي تتلاءم مع مجال اختصاص المجموعة.

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اجتماع افتراضي نظمته سفارة مصر في الصين

وأشار السفير البدري، خلال الاجتماع الافتراضي، إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، والصداقة التقليدية التي تجمع شعبي البلدين، والتي ينبغي الاستفادة منها كحافز لإطلاق التعاون بين المجموعة الصينية العملاقة ومصر في أقرب وقت ممكن. 

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اجتماع افتراضي نظمته سفارة مصر في الصين

من جانبه، ألقى المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الضوء على هذا المشروع الحيوي، مستعرضا أهم الحوافز والفرص الاستثمارية في المنطقة، وقدرة المنطقة على القيام بدور مركزي في عملية تسويق السلع والمنتجات الأجنبية إقليميًا وعالميًا.

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اجتماع افتراضي نظمته سفارة مصر في الصين

ورحب رئيس مجلس إدارة المجموعة الصينية بالتعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا أن المجموعة تعكف على دراسة فرص الاستثمار المستقبلية في السوق المصري، وذلك لما له من مميزات وقيمة مضافة لتسويق منتجات الشركة، ليس فقط في مصر، ولكن في أسواق الدول العربية والإفريقية والأوروبية.

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اجتماع افتراضي نظمته سفارة مصر في الصين
مصر الشركات الصينية سفير مصر الصين العاصمة الإدارية السويس

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