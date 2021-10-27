الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في الختام.. و«السوقي» يخسر 1.4 مليار جنيه

البورصة
البورصة

أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الأربعاء على تباين، بدعم من استمرار تصارع القوى البيعية والشرائية بين أسهم السوق المختلفة والمكونة للمؤشرات.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 1.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 739.9 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس30" بنسبة اقتربت من 1%، بما يعادل 107  نقطة، ليغلق عند مستوى 11364 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 54. 0%، بما يعادل 12.16 نقطة خسارة، لينهى تعاملات عند مستوى 249 نقطة وذلك بعدما قلص جزءا كبيرا من خسائره الصباحية، الأمر الذى انعكس على أداء المؤشر الأوسع نطاقا "اى جى اكس100 متساوي الاوزان" الذى تراجع بنسبة 49. 0% ، بما يعادل 16 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3230 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها  1.22 مليار جنيه على الأسهم، وذلك بتداول حوالي 58.3  مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 44 ألف صفقة بيع وشراء.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو الشراء، فيما واصل المستثمرين الأجانب اتجاههم البيعي للجلسة الثالثة على التوالى.

وارتفع خلال تعاملات اليوم أسهم 61 شركة ، فيما تراجعت أسهم 90 شركة، فى الوقت الذى استقرت فيه أسعار أسهم 46 شركة عند مستويات أمس الثلاثاء.

قال خبراء ومحللون بالسوق ، أن غالبية الأسهم والمؤشرات وصلت لمراحل تسبع بيعي، وهو ما ظهر جليا خلال النصف الثانى من التعاملات ، الأمر الذى يبشر بقرب ارتداده تصاعدية للسوق خلال تعاملات الغد ، موضحين أن السوق لا زالت تترقب حسم أزمة ضريبة الارباح الرأسمالية ، خاصة بعد اجتماعات مجلس الشيوخ التى عقدت أمس ، ما دفع الكثيرين الى محاولة انتظار القرار رسميا لتحديد توجهاتهم الاستثمارية بالبورصة .

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