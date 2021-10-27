الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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الدين لله

رئيس دينية الشيوخ يطالب بإنشاء كيان يحمل اسم «كرسي إحياء التراث» بجامعة الأزهر

يوسف عامر
يوسف عامر

طالب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، بإنشاء كيان باسم "التعليم الإلكتروني والتحول الرقمي للمنظومة التعليمية" بجامعة الأزهر.

وقال عامر خلال كلمته في مجلس جامعة الأزهر، بدعوة تلقاها احتفالا بعقد المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة للمرة الأولى: "قبل أيام قليلة مضت احتفلنا بالدكتور هيثم المراكبي فرحًا بما أنتجه من بحث متميز بمشاركة فريق في جامعة هارفارد، ومن نفس القسم وهو النظم بكلية الهندسة بنين بالقاهرة، نجح فريق بمشاركة علماء من جامعتي عين شمس وبنها وبمنحة مقدمة من وزارة الاتصالات، في تنفيذ "منصة التعليم الإلكترونية التكيفية الذكية "إيديو إيدج"، ونحن الآن نواكب الجمهورية الجديدة".

وتابع:" الفريق الذي نفذ "منصة التعليم الإلكترونية التكيفية الذكية "إيديو إيدج"، أعلن استعداده لتصميم وتطبيق منظومة إدارة التعليم الإلكتروني بجامعة الأزهر، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وإتاحة منصة "إيديو إيدج" للجامعة مجانًا، داعيا إلى التواصل مع الفريق والاستفادة منه عبر الدكتور طارق شهاب الدين.

وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ: "توجد حاجة ملحة لإحياء التراث من خلال إنشاء ما يمكن أن نسميه "كرسي إحياء التراث" يهدف إلى قراءة أمهات الكتب في مختلف العلوم التي تُعنى بها جامعة الأزهر في مختلف القطاعات، والانطلاق منها نحو خدمة الواقع المعيش، وبيان تجليات هذه العلوم على الواقع، الوقوف على أصول العلوم وضوابطها ومناهجها لنستفيد منها في معالجة قضايا الواقع المتسارع.

وتابع عامر:"علينا أن نطرق كل المجالات التي تواكب الحياة المعاصرة والمتسارعة للوقوف على على ما يتوافق مع هويتنا ونبني عليه ونستفيد منه، وهذا يؤسس لمنهج التفكير النقدي والعقلية الفارقة".

واختتم عامر بقوله:"هذه الاقتراحات والآمال ما هي إلا تعبير عن حوارٍ أجريته مع مجموعة من شباب أعضاء هيئة التدريس بجامعتنا الحبيبة، حفظ الله مصر شعبًا عظيما وقيادة حكيمة وحكومة مخلصة ناجزة".

الدكتور يوسف عامر رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف جامعة الأزهر

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