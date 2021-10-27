الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ضبط 8 ينقبون عن الآثار بمنطقة متآخمة لمقابر أثرية بالقليوبية

التنقيب عن الآثار
التنقيب عن الآثار

ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 8 أشخاص، أثناء قيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وجرى ضبط الأدوات المستخدمة فى الحفر، وضبط سيارتين، وتبين وجود حفر بعمق 3.5 متر وبقطر 1.5 متر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق 

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بقيام بعض الأشخاص بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار بمنطقة متاخمة لمنطقة المقابر الأثرية بالتل البحرى دائرة المركز.

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتمكنت القوات من ضبط "س ع ع"، 46 سنة، عامل، و"ا ا م"، 43 سنة، عامل، و"ع م س"، 42 سنة، أعمال حرة، و"ن ع م"، 38 سنة، صاحب شركة توريدات، و"أ ع م"، 50 سنة، صاحب شركة مقاولات، و"ب ع م"، 32 سنة، صاحب شركة مقاولات وسبق اتهامه بقضية مشاجرة، و"ط ع ع"، 53 سنة محام، سبق اتهامه فى 3 قضايا، و"م ع س"، 36 سنة، سائق وذلك أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الأثار بالمنطقة باستخدام أدوات "مولد كهربائى، و2 موتور غاطس، وأزمة، وفأس"، كما تم ضبط سيارتين ملك المتهمين الثالث والرابع. 

وبالمعاينة تبين وجود أعمال حفر بعمق 3.5 متر، وبعرض 1.5 متر، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب عن الأثار.

وتولت النيابة العامة التحقيق تشكيل لجنة من منطقة أثار القليوبية للانتقال لمكان الواقعة، لبيان عما إذا كانت المنطقة اثرية من عدمه وتخضع للمنطقة وإعداد تقرير بها وعرضه على النيابة العامة للتحقيق.

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