أبرزها الدفن والتدخين.. كيف كان القدماء يخزنون الطعام قبل التبريد؟

على مدار السنوات الماضية وقبل اختراع “الفريزر” لحفظ الطعام، اختلفت طرق التبريد من حقبة زمنية لأخرى، في محاولات للحفاظ على الطعام المتبقي لأكثر مدة ممكنة.

كيف كان القدماء يخزنون الطعام قبل التبريد

ظهرت خلال الحقبات الزمنية المختلفة طرق كثيرة للحفاظ علي الطعام لأطول فترة ممكنة ومنها بحسب ثقافات الدول المتخلفة في ذلك الوقت: الدفن - التبريد - التدخين - التخليل، وغيرها.

وتعتبر هذه الظواهر والتي اتقنها القدماء ومارست للأف السنوات من أهم الطرق الذكية والتي تحافظ على الطعام بشكل جيد، نظراً لأنها تعمل على إبطاء نمو الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب الأمراض المنقولة بالغذاء أو تؤدي إلى تعفنه.

دفن الطعام

تعد طريقة “دفن الطعام” من أشهر الطرق المتعبة عند القدماء للحفاظ علي الطعام لفترات ممكنة دون أن يفسد، ويساهم طريقة دفن الطعام بإنقاص الضوء والأكسجين ودرجة الحرارة الباردة ومستوى الأس الهيدروجيني للتربة والمجففات في التربة في فعالية طريقة حفظ الطعام هذه، وأشتهرت هذه الطريقة خلال العصر الفرعوني.

تخليل الطعام للحفاظ عليه من التعفن

وتعتبر أيضاً من أهم الطرق المتبعة للحفاظ علي الطعام هي طريقة “التخليل” وتعني وضع محلول ملحي وخل وكحول وزيت نباتي علي الطعام وتركه، ووفقاً المؤرخين فأن التخليل بدأ باستخدام الكحول نظرًا لأن السوائل تحتوي على مستويات حموضة منخفضة وتتحول إلى خل تتأكسد بكتيريا.

السكر

“السكر” أيضاً من الطرق الشائعة للحفاظ علي الطعام لدى القدماء، حيث كان يتم تخزين الطعام في ذلك الوقت في جرارات العسل، وكان يتم وضع السكر لمنع اقتراب الحشرات، حيث لاحظ أن السكر أو العسل النقي لا يجذب النمل، وأيضاً عن طريق غلي بعض الأطعمة بالعسل أو السكر وفي هذه العملية يتم سحب الميكروبات الميكروبات من الطعام.

التدخين والتمليح لبقاء الطعام لأطول فترة جيد

التجفيف أو التمليح والتدخين، من أهم الطرق التي اشتهرت للحفاظ علي الأطعمة في العصور القديمة وبل وامتدت حتي العصور الحديثة، كم أن وضع الملح في الطعام يسرع عملية التجفيف، أما بالنسبة لطريقة التدخين، فتتم باستخدام الفينول، أوسيرينجول، وكاتيكول على الطعام، وانتشرت هذه الطريقة في القرن 19.