الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

الإحصاء: 51.1% ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لرومانيا

اللواء خيرت بركات
اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لرومانيا لتسجل 100.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 66.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  51.1%، بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من رومانيا لتبلغ 339.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 418.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من  عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.9 %، وسجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا  439.9 مليون  دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل  484.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.3%. 

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين برومانيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع  قدرها 62.2 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الرومانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36.2 %.

وسجل عدد سكان مصر 102.5 مليون نسمة عام 2021، بينما سجل عدد سكان رومانيا  19.1 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة رومانيا طبقــا لتقـديـرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية 2020.

كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى إلى 2.88 مليار دولار خلال شهر  يوليو 2021 مقابل 3.37 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها  14.6 ٪.

وارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 31.5 ٪ حيـث بلغـت 2.94 مليار دولار خلال شهر يوليو  2021 مقابل  2.24  مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وفى المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بنسبة   3.8 ٪ حيث بلغت 5.82 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2021  مقابل 5.61 مليار  دولار لنفس الشهر من  العام السابق.

الاحصاء صادرات مصر رومانيا واردات

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