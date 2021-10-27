في عيد ميلادها الـ50.. هل تتعمد إليسا إثارة الجدل بأرائها الجريئة؟
تعد النجمة اللبنانية إليسا من أهم نجمات الطرب في العالم العربي بعد النجاحات التى حققتها منذ انطلاقتها عام 1998 بفيديو كليب “بدي دوب” الذي تبعه أول ألبوم حقق نجاحا وانتشارا كبيرا ليكتب شهادة ميلادها الفنية، وخلال مسيرتها التى تخطت الـ20 عام قدمت الفنانة عددا من الأغاني والالبومات الذي حققت نسب توزيع ومشاهدات بالملايين بجانب حصدها لعدد من الجوائز الموسيقية.
وتحتفل إليسا بعيد ميلادها الـ50، فقد ولدت في 27 أكتوبر من عام 1971، وتتميز بجرأتها في لقاءتها الإعلامية ودائماً ما تثير الجدل، وتستعرض "الدستور" أبرز تصريحاتها.
- الإنطباع الأول الذي يأخذه الناس عني هو أنني متعجرفة الناس تفهمني خطأ، واحياناً أكون عصبية قليلا أنا مزاجية ككل الناس والفنان يكون عادة مزاجيا أكثر من غيره.
- أحب أيضاً أن أكون امرأة ذكية والرجل يخاف من المرأة الذكية والمثقفة وأعترف بأنني جريئة ولكن جرأتي لها حدود، وأعتقد أنني خرجت من لائحة الفنانات المثيرات رغم أن الموضوع لم يكن يزعجني لأنني امرأة وأحب أن اكون مثيرة.
- عندما بدأت بكليب "بدي دوب" لم يكن الجمهور مهئيا لهذة النوعية من الكليبات لكني لم اهتم برد فعل الجمهور وقتها فهو ذكي ويعرف كيف يقيم الفنان.
- تخيلت ان الحياة انتهت عندم علمت أصابتي بمرض السرطان ولكن في احد اللحظات قررت محاربته بروح معنوية عالية وهو ما حدث.
- ما بيني وبين وائل كفوري صداقة، لا أعترف بالصداقة البريئة ومصرة أن صداقتي مع وائل ليست بريئة، الناس يمكن أن لا تصدق، لذلك لا أنفي حين يقولون أني مغرمة بوائل.
- الصفات التي أحبها بالرجل ليس شرطاً أن يكون وسيماً بل كريما ومتفهما شهرتي وشخصيتي، تعلمت أن افكر بعقلي ليس قلبي، لا أعيش هاجس الزواج، والرجل الذي يخاف الزواج مني لا أريده.
- لا مشكلة مع نجوى كرم، قدمت لها التعزية بوالدها برسالة لأنني كنت مسافرة، وأيضاً مع نوال الزغبي فهي فنانة مهمة حتى مع هيفا، ورغم بعض الخلافات البسيطة لا أكرهها.
- لست نادمة على مشاركتي ببرنامج "أكس فاكتور"، الجسمي كان الأكثر ذكاءا ووائل لا تربطنى بكارول سماحة صداقة، وبعد البرنامج لم نعد على علاقة طيبة.