في عيد ميلادها الـ50.. هل تتعمد إليسا إثارة الجدل بأرائها الجريئة؟

تعد النجمة اللبنانية إليسا من أهم نجمات الطرب في العالم العربي بعد النجاحات التى حققتها منذ انطلاقتها عام 1998 بفيديو كليب “بدي دوب” الذي تبعه أول ألبوم حقق نجاحا وانتشارا كبيرا ليكتب شهادة ميلادها الفنية، وخلال مسيرتها التى تخطت الـ20 عام قدمت الفنانة عددا من الأغاني والالبومات الذي حققت نسب توزيع ومشاهدات بالملايين بجانب حصدها لعدد من الجوائز الموسيقية.

وتحتفل إليسا بعيد ميلادها الـ50، فقد ولدت في 27 أكتوبر من عام 1971، وتتميز بجرأتها في لقاءتها الإعلامية ودائماً ما تثير الجدل، وتستعرض "الدستور" أبرز تصريحاتها.