الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وفاة مديرة مدرسة في الغربية متأثرة بإصابتها بكورونا

أميرة الصعيدي
أميرة الصعيدي

توفيت أميرة الصعيدي، مديرة مدرسة مؤسسة ناصر الابتدائية التابعة، لإدارة زفتى التعليمية بمحافظة الغربية، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، رغم عزلها وتلقيها للعلاج بالعزل الصحى.

واتشحت مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بالسواد وسادت حالة من الحزن على الجميع حيث تُعد الراحلة أحد أقطاب العمل العام والخيري وصديقة مقربة من جميع أهالي مركز ومدينة رفتي، ومن المنتظر تشييع جنازة الفقيدة بعد قليل.

ونعى أصدقاء وزملاء ورفاق الراحلة رحيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، بكتابات وصور وعبارات مؤثرة يشهدون لها فيها بحسن الخلق والإقبال على العمل العام والتفاني في خدمة المجتمع، طالبين لها من الله الرحمة والمغفرة وأن يرزقها الفردوس الأعلي. 

كانت مديرة المدرسة الفقيدة، قد ظهرت عليها أعراض الفيروس مطلع الأسبوع الماضى، وجاءت نتيجة فحص العينات الخاصة بها إيجابية وخضعت للعزل المنزلى ولكن تدهورت حالتها الصحية وتم وضعها بالعزل الصحى بالمستشفى لتلقى العلاج وتدهورت حالتها الصحية وتوفيت متأثرة بإصابتها بالفيروس القاتل.

من جانبه أكد المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن هناك أعمال تطهير وتعقيم متواصلة تتم يوميًا داخل المدارس كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس، مشيرًا إلي أنه حال ظهور أي أعراض على أي شخص من العاملين بالتربية والتعليم يحصل على إجازة من التأمين الصحى، وحال عدم موافقة التأمين على منحه إجازة يتم منحه إجازة اعتيادية والموافقة عليها فورًا لحين تحسن الحالة الصحية وذلك حفاظًا علي الجميع من انتشار الفيروس.

وكانت مديرية الصحة بالغربية قد كشفت عن وفاة مدير مدرسة مؤسسة ناصر الابتدائية التابعة لإدارة زفتى التعليمية، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، وأن مديرة المدرسة ظهرت عليها أعراض المرض، وعزلها بالمستشفى العام وتدهورت حالتها الصحية، ولفظت أنفاسها الأخيرة، وجارٍ تغسيلها وتكفينها وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

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