الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكويت تستدعي القائم بالأعمال اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الإعلام

جورج قرداحي
جورج قرداحي

استدعت الكويت، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي. 

واستنكرت السفارة اليمنية في بيروت، اليوم الأربعاء، ما صدر عن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

ونقلت وسائل إعلام لبنانية، عن السفير اليمني لدى بيروت، الأربعاء، أنه توجه إلى وزارة الخارجية اللبنانية لتقديم احتجاجا على ما صدر عن وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقال السفير اليمني لدى بيروت: "نستنكر تصريحات وزير الإعلام اللبناني"، مشيرًا إلى أن تصريحات جورج قرداحي بالأمس زادت الطين بلّة إذ لم يقدّم أي اعتذار بل أكّد على ما أدلى به.

ويأتي ذلك بعد إصدار وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، توجيهات للسفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.

وقال بن مبارك، إن هذه التصريحات تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه ‫اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه لكافة القرارات العربية والدولية ذات الصلة.

وفي السياق، أعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن رفضه تصريحات أدلى بها وزير الإعلام الحالي جورج قرداحي بشأن اليمن، قبل توليه منصبه.

وقال ميقاتي في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام: "بخصوص كلام وزير الإعلام جورج قرداحي، الذي يجري تداوله، والذي يندرج ضمن مقابلة أجريت معه قبل توليه منصبه الوزاري بعدة أسابيع، فهو كلام مرفوض، ولا يعبر عن موقف الحكومة إطلاقا، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب، وتحديداً الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسائر دول مجلس التعاون الخليجي".

وأضاف رئيس الوزراء اللبناني في بيانه: "أن رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف أتى، فاقتضى التوضيح".

وأضاف ميقاتي أن "رئيس الحكومة والحكومة حريصون على نسج أفضل العلاقات مع المملكة العربية السعودية ويدينون أي تدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة أو طرف".

وأكد البيان أن "رئيس الوزراء يعلن تمسك لبنان بروابط الأخوة مع الدول العربية الشقيقة والمحددة بشكل واضح في البيان الوزاري للحكومة التي ينطق باسمها ويعبر عن سياستها وثوابتها رئيس الحكومة والحكومة مجتمعة".

 

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