الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

مع افتراب الشتاء.. أفكار عصرية للتراس وديكور الفناء موضة 2022

تراس شتوي
تراس شتوي

بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء، ويفضل العديد من الأشخاص المكوث في المنزل وعدم الخروج، التمتع بليلة شتوية في الهواء الطلق في التراس الخاص بيهم.

وبحسب موقع “digsdigs” نرصد مجموعة من الديكورات للتراس الشتوي موضة 2022. 

شرفة بوهو سبرينغ مع المنسوجات الملونة والسجاد ، والمساحات الخضراء في أصص وكرسي من الخيزران الأبيض

شرفة من لمنسوجات الملونة والسجاد، والمساحات الخضراء في أصص وكرسي من الخيزران الأبيض.

شرفة بوهو مع وسائد ووسائد ومساحات خضراء في أصيص ونباتات مميزة بالإضافة إلى وسائد ملونة

شرفة مع وسائد ووسائد ومساحات خضراء في أصيص ونباتات مميزة بالإضافة إلى وسائد ملونة.

شرفة زنبركية مشرقة مع مقعد مدمج وطاولة وكرسي معلق على شكل بيضة ومنسوجات وسجاد مطبوع

شرفة مشرقة مع مقعد مدمج وطاولة وكرسي معلق على شكل بيضة ومنسوجات وسجاد مطبوع.

شرفة زنبركية مشرقة مع بياضات أسرّة جريئة ووسائد زرقاء وفوانيس زرقاء فوق الطاولة وشموع وأطباق

شرفة مشرقة مع بياضات أسرّة جريئة ووسائد زرقاء وفوانيس زرقاء فوق الطاولة وشموع وأطباق.

شرفة زنبركية مشرقة مع أثاث عتيق أنيق ووسائد باستيل وأزهار جريئة بوعاء ومساحات خضراء

شرفة زنبركية مشرقة مع أثاث عتيق أنيق ووسائد باستيل وأزهار جريئة بوعاء ومساحات خضراء.

شرفة زنبركية مشرقة مع مساحات خضراء وأزهار زرقاء في كل مكان ، مع أثاث حديث بسيط ونباتات أصص

شرفة مشرقة مع مساحات خضراء وأزهار زرقاء في كل مكان، مع أثاث حديث بسيط ونباتات أصص.

شرفة زنبركية مشرقة مع أثاث خشبي ومن الخيزران مع منسوجات مشرقة والكثير من المساحات الخضراء حولها

شرفة مشرقة مع أثاث خشبي ومن الخيزران مع منسوجات مشرقة والكثير من المساحات الخضراء حولها.

شرفة ربيعية منعشة وترحيبية مع أثاث من الخيزران ، ومساحات خضراء مزروعة بأصيص وأزهار ولمسات من الخردل والأخضر

شرفة منعشة وترحيبية مع أثاث من الخيزران، ومساحات خضراء مزروعة بأصيص وأزهار ولمسات من الخردل والأخضر.

شرفة ربيعية حديثة مع أصص أزهار وخضرة وأثاث خشبي بسيط ووسائد مطبوعة

شرفة حديثة مع أصص أزهار وخضرة وأثاث خشبي بسيط ووسائد مطبوعة.

شرفة اسكندنافية ربيعية منعشة باللونين الأبيض والأسود ، مع أصص خضراء ومساحات خضراء في أقفاص

شرفة  شتوية منعشة باللونين الأبيض والأسود ، مع أصص خضراء ومساحات خضراء في أقفاص.

يعتبر التراس الربيعي الحديث مع مجموعة طعام بسيطة وأنيقة ومساحات خضراء مزروعة ووسائد مشرقة فكرة ممتعة ورائعة

شرفة مغربية مع الكثير من المساحات الخضراء والأواني والأشجار وطاولة كبيرة وكراسي

شرفة ربيعية ريفية مع طاولة خشبية وكراسي خوص ، مع عدائين زهور ومناديل معدة للحفلة

شرفة ريفية مع طاولة خشبية وكراسي خوص، مع عدائين زهور ومناديل معدة للحفلة

شرفة زنبركية مع سرير نهاري معلق وأسرّة زهرية وأزهار مزروعة بوعاء ومساحات خضراء جيدة التهوية وترحيبية

شرفة مع سرير نهاري معلق وأسرّة زهرية وأزهار مزروعة بوعاء ومساحات خضراء جيدة التهوية وترحيبية.

شرفة ربيعية جريئة للغاية مع المساحات الخضراء والأزهار ، مع المنسوجات الملونة ونباتات الأصص والوسائد الملونة

شرفة ربيعية جريئة للغاية مع المساحات الخضراء والأزهار، مع المنسوجات الملونة ونباتات الأصص والوسائد الملونة.

شرفة سبرينغ ترحيبية مع طاولة خشبية حديثة وكراسي غير متطابقة ومساحات خضراء مزروعة في أصص وأزهار وبعض الأضواء فوق المساحة

شرفة  مع طاولة خشبية حديثة وكراسي غير متطابقة ومساحات خضراء مزروعة في أصص وأزهار وبعض الأضواء فوق المساحة.

شرفة ربيعية ترحيبية مع أصص خضراء وأزهار ، مع منسوجات ملونة وأثاث خشبي ومن الخيزران

شرفة مع أصص خضراء وأزهار، مع منسوجات ملونة وأثاث خشبي ومن الخيزران.

شرفة زنبركية انتقائية مع كراسي صفراء نيون وجذوع أشجار ومساحات خضراء مزروعة في أصص ونباتات ووسائد مطبوعة

شرفة انتقائية مع كراسي صفراء نيون وجذوع أشجار ومساحات خضراء مزروعة في أصص ونباتات ووسائد مطبوعة.

شرفة زنبركية أنيقة بسيطة مع مقعد منجد وطاولة وكراسي خضراء جريئة ووسائد صفراء

شرفة أنيقة بسيطة مع مقعد منجد وطاولة وكراسي خضراء جريئة ووسائد صفراء.

شرفة زنبركية فاخرة مع شاشة مزورة ومساحات خضراء وأزهار ومقعد خوص ووسائد جريئة وأقفاص خضراء ومساحات خضراء أصيص

شرفة فاخرة مع شاشة مزورة ومساحات خضراء وأزهار ومقعد خوص ووسائد جريئة وأقفاص خضراء ومساحات خضراء أصيص.

الشتاء علي الأبواب درجات الحرارة في الأنخفاض الشتاء الملاذ للكثير لهواء الطلق ويفضلون عدم الخروج

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وائل لطفي

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