مع افتراب الشتاء.. أفكار عصرية للتراس وديكور الفناء موضة 2022

بالتزامن مع اقتراب موسم الشتاء، ويفضل العديد من الأشخاص المكوث في المنزل وعدم الخروج، التمتع بليلة شتوية في الهواء الطلق في التراس الخاص بيهم.

وبحسب موقع “digsdigs” نرصد مجموعة من الديكورات للتراس الشتوي موضة 2022.

شرفة من لمنسوجات الملونة والسجاد، والمساحات الخضراء في أصص وكرسي من الخيزران الأبيض.

شرفة مع وسائد ووسائد ومساحات خضراء في أصيص ونباتات مميزة بالإضافة إلى وسائد ملونة.

شرفة مشرقة مع مقعد مدمج وطاولة وكرسي معلق على شكل بيضة ومنسوجات وسجاد مطبوع.

شرفة مشرقة مع بياضات أسرّة جريئة ووسائد زرقاء وفوانيس زرقاء فوق الطاولة وشموع وأطباق.

شرفة زنبركية مشرقة مع أثاث عتيق أنيق ووسائد باستيل وأزهار جريئة بوعاء ومساحات خضراء.

شرفة مشرقة مع مساحات خضراء وأزهار زرقاء في كل مكان، مع أثاث حديث بسيط ونباتات أصص.

شرفة مشرقة مع أثاث خشبي ومن الخيزران مع منسوجات مشرقة والكثير من المساحات الخضراء حولها.

شرفة منعشة وترحيبية مع أثاث من الخيزران، ومساحات خضراء مزروعة بأصيص وأزهار ولمسات من الخردل والأخضر.

شرفة حديثة مع أصص أزهار وخضرة وأثاث خشبي بسيط ووسائد مطبوعة.

شرفة شتوية منعشة باللونين الأبيض والأسود ، مع أصص خضراء ومساحات خضراء في أقفاص.

شرفة مغربية مع الكثير من المساحات الخضراء والأواني والأشجار وطاولة كبيرة وكراسي

شرفة ريفية مع طاولة خشبية وكراسي خوص، مع عدائين زهور ومناديل معدة للحفلة

شرفة مع سرير نهاري معلق وأسرّة زهرية وأزهار مزروعة بوعاء ومساحات خضراء جيدة التهوية وترحيبية.

شرفة ربيعية جريئة للغاية مع المساحات الخضراء والأزهار، مع المنسوجات الملونة ونباتات الأصص والوسائد الملونة.

شرفة مع طاولة خشبية حديثة وكراسي غير متطابقة ومساحات خضراء مزروعة في أصص وأزهار وبعض الأضواء فوق المساحة.

شرفة مع أصص خضراء وأزهار، مع منسوجات ملونة وأثاث خشبي ومن الخيزران.

شرفة انتقائية مع كراسي صفراء نيون وجذوع أشجار ومساحات خضراء مزروعة في أصص ونباتات ووسائد مطبوعة.

شرفة أنيقة بسيطة مع مقعد منجد وطاولة وكراسي خضراء جريئة ووسائد صفراء.

شرفة فاخرة مع شاشة مزورة ومساحات خضراء وأزهار ومقعد خوص ووسائد جريئة وأقفاص خضراء ومساحات خضراء أصيص.