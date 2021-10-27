الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الغردقة التعليمية» تبدأ في تلقي طلبات العمل لمدرسي الحصّة

وكيل تعليم البحرالاحمر
وكيل تعليم البحرالاحمر

بدأت إدارة الغردقة التعليمية فتح باب القبول للعمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية مع بداية العام الدراسي 2021-2022 ويستمر التقديم حتى 2 نوفمبر المقبل، لسد العجز في هيئات التدريس بالمدارس في كافة المراحل، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26.

وأكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر لـ"الدستور"، أنه من ضمن قواعد العمل أن يكون المتقدم تابعا للإدارة التعليمية ومقيم بنطاقها، لافتًا إلى أنه يتم توزيع المدرسين داخل الإدارة ومدارسها طبقًا للحاجة، مؤكدًا أن اللائحة المنظمة للعمل شددت على أن لا يتجاوز عدد الحصص الموكلة للمدرس بنظام «الحصة»، 24 حصة بحد أقصى أسبوعيًا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر أن قرار العمل بنظام «الحصة» جاء لسد العجز في مدرسي بعض المواد، وحرصًاعلى مصلحة الطلاب التي هي أساس عملهم، بتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.

تعليم البحر الاحمر العام الدراسي فتح وزير التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بداية العام الدراسي المؤهلات العليا 2021-2022 حصص حملة المؤهلات العليا محافظة البحرالاحمر

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