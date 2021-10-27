الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب مركز شباب «الرملة» بتكلفة 200 ألف جنيه

الافتتاح
الافتتاح

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الملعب القانوني بمركز شباب الرملة بسيدي غازى، بتكلفة 200 ألف جنيه.

حضر الافتتاح، المهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيرًا إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

كان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد افتتح مؤخرًا، ملعب تدريبي نجيل صناعي سباعي بمركز شباب قونه بقلين، بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، وجارٍ إنشاء سور خرساني كبير حوله، وتم توفير محول كهربائي لإنارته.

ووفرت وزارة الشباب والرياضة الدعم المالي لتركيب محمول كهربائي، بتكلفة 800 ألف جنيه، وتم الانتهاء من غرف خلع الملابس، بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 ألف جنيه، لجميع المنشآت.

جاء ذلك بحضور مها شعبان عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعبدالمنعم الكناني وكيل مديرية الشباب والرياضة. 

ملعب الرملة كفر الشيخ نائب محافظ محافظ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: ارتفاع معدل الإصابة بكورونا 4% والوفيات 5% خلال أسبوع

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

الرئيس السيسي: ندعم الحل السياسي في ليبيا بما يضمن وحدة أراضيها

«القاهرة» ضمن أفضل 400 جامعة بالعالم في تصنيف «US News» الأمريكى

إحالة عامل للجنايات بتهمه الاتجار في الحشيش بالطالبية

التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضرى ضبط لزجاجات خمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك في»

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال