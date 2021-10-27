محافظ كفر الشيخ يفتتح ملعب مركز شباب «الرملة» بتكلفة 200 ألف جنيه

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الملعب القانوني بمركز شباب الرملة بسيدي غازى، بتكلفة 200 ألف جنيه.

حضر الافتتاح، المهندس باسم حجازي عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعبدالمنعم الكناني، وكيل مديرية الشباب والرياضة.

ومن جانبه، أكد المحافظ، على اهتمام الدولة بالخطة الاستراتيجية بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيرًا إلى توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.

كان اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، قد افتتح مؤخرًا، ملعب تدريبي نجيل صناعي سباعي بمركز شباب قونه بقلين، بتكلفة مليون و900 ألف جنيه، وجارٍ إنشاء سور خرساني كبير حوله، وتم توفير محول كهربائي لإنارته.

ووفرت وزارة الشباب والرياضة الدعم المالي لتركيب محمول كهربائي، بتكلفة 800 ألف جنيه، وتم الانتهاء من غرف خلع الملابس، بتكلفة إجمالية 2 مليون و750 ألف جنيه، لجميع المنشآت.

جاء ذلك بحضور مها شعبان عضو مجلس النواب، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعبدالمنعم الكناني وكيل مديرية الشباب والرياضة.