الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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حوادث

«الجواهرجي» يُقرر الطعن على الحكم الصادر لصالح منة فضالي في قضية «التشهير»

منة فضالي
منة فضالي

قال المحامي سمير صبري، دفاع رجل الأعمال عريان فهيم، إنه سيطعن على حكم المحكمة الاقتصادية الصادر اليوم، برفض الدعوى المقامة من موكله رجل أعمال عريان فهيم، ضد الفنانة منة فضالي، والتي يتهمها فيها بـ"التشهير ونشر أخبار كاذبة".
كان المحامي سمير صبري، قد تقدم موكلًا عن عريان فهيم الجواهرجي، بدعوى تعويض ضد الفنانة منة الفضالي، واتهمها بتعمد نشر أخبار كاذبة عبر موقعها الإلكتروني، وعبر رسائل صوتية تتعمد من خلالها التشهير به وبسمعته التجارية وإهانته مشيرا إلى أن الفنانة منة فضالي ذهبت لشراء مشغولات ذهبية من مجوهرات عريان فهيم في شارع البطل أحمد عبد العزيز، وعندما حاولت تنزيل الأسعار بـ"الفصال" فوجئت بالرفض.

وأضاف أن "فضالي" هاجمت فهيم؛ بسبب موقفه بـ “رفض الفصال” عدم تنزيل الأسعار لها، كما أرادت، وبعد خروجها دون شراء، أرسلت مكالمات صوتية تحتوي على عبارات إهانة لموكله.
وطلب مقيم الدعوى تعويضًا ماليًا قدره 3 ملايين جنيه من “فضالي”، مشيرًا إلى أنها حاولت الفصال أثناء شرائها قطع مشغولات ذهب من محل مجوهراته، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، فقامت بتوجيه سيل من الإهانات له واتهامات جزافية تسببت له في أضرار مادية ونفسية جراء تصريحاتها ضده.

دفاع الجواهرجي المحامي سمير صبري رجل الاعمال عريان رالمحكمة الاقتصادية الفنانة منة فضالي

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