الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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سياسي

برلمانية: إلغاء حالة الطوارئ نتيجة جهد وعرق وعمل متواصل ودماء غالية

النائبة روان لاشين
النائبة روان لاشين

قالت النائبة روان لاشين، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لأول مرة منذ عام 2011، يعكس حجم ما وصلت إليه مصر من أمن واستقرار وقوة وثقة، وشهادة نجاح لها في مجابهة التحديات والتهديدات التي شهدتها طوال السنوات الماضية والتي حاولت المساس بمقدرات الوطن.

وأوضحت لاشين، في بيان صحفي اليوم، أن قرار فرض حالة الطوارئ في مصر خلال السنوات الماضية كانت له أسبابه وحيثياته في ظل ما واجهته بلادنا من تحديات غير مسبوقة كانت على جميع حدودها واتجاهاتها الاستراتيجية وفي عمقها الداخلي من محاولات نشر الفوضى واستهداف مؤسسات الدول وترويع المواطنين.

وأكدت عضو خارجية مجلس النواب، على أن ما شهدته مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 إلى عام 2021، ملحمة وطنية قادها قيادة وطنية حكيمة وشعب قرر يلتف حول قائده، لوضع بلاده في المكانة التي تُليق بها بين الأمم، ونحن اليوم على بُعد خطوات من ميلاد دولة وجمهورية جديدة.

وذكرت لاشين، أن ما تشهده مصر اليوم، جاء نتيجة جهد وعرق ودماء غالية وعمل متواصل ليل ونهار في شتى المجالات وتضحيات عظيمة لرجال القوات المسلحة والشرطة، للخروج من نفق الفوضى والانفلات إلى الأمن والاستقرار، وبسط هيبة الدولة والقانون، والانطلاق نحو عصر جديد، يشرق شمسها من العاصمة الإدارية الجديدة، لتكون شاهدةً على عظمة المصريين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى كتب عبر حسابه الرسمى على فيسبوك: "يسعدنى أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف الرئيس: "هذا القرار الذي كان  الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كل جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والاستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه.. تحيا مصر. تحيا مصر، تحيا مصر".

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