كاميرا «الدستور» ترصد كوليس آخر يوم تصوير لـ«فيلم تجاري»

تواجدت كاميرا "الدستور" في لوكيشن تصوير للفيلم الذي يحمل اسمًا مؤقتًا "فيلم تجاري"، بالريف الأوروبي على طريق “مصر - الإسكندرية”، الصحرواي، في آخر يوم تصوير، بحضور جميع أبطال العمل، وهم: عمرو عبدالجليل، وحمدي الميرغني، وياسر الطوبجي، وفرح يوسف، وإبرام سمير وعمرو القاضي، ومحمود البزواي، ومحسن منصور.

الفيلم من تأليف زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل.

تفاصيل وقصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول الصناعة الفنية نفسها بشكل كوميدي حيث يسخر صناع الفيلم من نوعية ىمعينه من المنتجين السينمائيين الذي قدموا اعمال بتكاليف قليلة في السنوات الأخيرة في السينما المصرية.

ويقدم الفنان عمرو عبدالجليل شخصية منتج في الفيلم يحمل أسم "ممدوح الامريكاني" كما يقدم الفنان حمدي الميرغني شخصية مخرج في بداية طريقة حيث يقدم أول عمل ويقدم كل من فرح يوسف ونانسي صلاح وزينب عزيز شخصيات ممثلات ويقدم ياسر الطوبجي شخصية مدير أنتاج بجانب تقديم عمرو القاضي شخصية مدير تصوير.