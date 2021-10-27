الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 111 محضر مخالفة بيئية خلال 11 حملة في الإسكندرية

حملات للمخالفات البيئية
حملات للمخالفات البيئية بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بضرورة شن حملات مكبرة مفاجئة ودورية على المحال والمطاعم  والكافيهات للتأكد من الإلتزام بقواعد النظافة العامة، والقضاء على ظاهرة النباشين ومداهمة أماكن تواجدهم. 

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و أشار محافظة الإسكندرية إلى أن انتشار القمامة وعدم الالتزام بقواعد النظافة، تمثل إساءة كبيرة للمظهر الجمالي والحضاري للمدينة، كما أن لها آثار سلبية على الصحة العامة والبيئة المحيطة، موجها بضرورة التعاون  بين كافة الجهات والضرب بيد من حديد لمنع انتشار القمامة والحفاظ على البيئة بشوارع المحافظة.

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وأوضح المحافظ، أن إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة شرطة البيئة والمسطحات المائية، شنت 11 حملة مكبرة خلال شهر أكتوبر الجاري، و أسفرت هذه الحملات عن تحرير 94 محضر للحد من المخالفات البيئية في مختلف أحياء الإسكندرية، و17 محضرا لمن يلقون مخلفات الردم في غير الأماكن المخصصة لها.

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ومن جانبها أشارت المهندسة رشا شوقي، مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، أن الحملات التي تمت خلال الشهر الجاري جابت الأحياء المختلفة؛ حيث شملت مناطق (وابور المياه، والحضرة الجديدة، وشارع الزهور، وشارع سوتر في الازاريطة، والابراهيمية، ومحور المحمودية) التابعين لحي وسط، وفي حي شرق شملت  مناطق ( سموحة، وخورشيد، وباكوس، وسموحة الجديدة، و ترام جليم)، اما المناطق التي تمت فيها الحملات بنطاق حي منتزه ثاني فهي (شارع 45، و الملاحات)، كما تم  ازالة كافة المخالفات البيئية من الطريق الكافوري أمام ستاد برج العرب). 

وقد ثمنت  شوقى دور شرطة البيئة والمسطحات المائية على تعاونها الدائم ودورها الفعال التي تقوم به خلال الحملات لردع المخالفين.

الإسكندرية حملات مكبرة القضاء على ظاهرة النباشين الرصد البيئي البيئة والمسطحات المائية

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