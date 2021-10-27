أسباب وأعراض فقدن السمع لدى الأطفال

تعتبر مشكلة السمع لدى الأطفال من أبرز المشاكل التي تواجههم في سن مبكر، حيث كشفت وزارة الصحة والسكان عن إجراء المسح السمعي لـ3 ملايين طفل حديث الولادة، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

ووفقا لموقع “webteb” نرصد أسباب وأعراض فقدان السمع لدى الأطفال، كالتالي:

فقدان السمع عند الأطفال

يمكن أن يؤثر فقدان السمع على مهارات النطق واللغة والتواصل الاجتماعي عند الأطفال ويعيق من تطورهم.

أعراض فقدان السمع عند الأطفال

- لا يشعر طفلك حديث الولادة بالدهشة عند إحداث ضحيج مفاجئ.

- لا يتعرف الطفل البالغ من العمر ثلاثة أشهر على صوت والديه.

- لا يمكن للطفل في عمر ستة أشهر توجيه رأسه وعينيه باتجاه الصوت.

- لا يستطيع الطفل في عمر العام ترديد الأصوات والتحدث ببعض كلمات، مثل: ماما أو بابا.

- قد تتمثل علامات ضعف السمع لدى طفلك الأكبر سنًا فيما يأتي:

- ضعف في النطق.

- صعوبة في التعلم.

- عدم القدرة على سماع التلفاز بالمستوى المسموع للأخرين.

- عدم القدرة على الاستجابة للمحادثات.

- عدم الالتفات عندما يناديه شخص باسمه.

أسباب فقدان السمع عند الأطفال

- الأذن اللاصقة، تراكم السوائل في الأذن الوسطى وهو أمر شائع عند الأطفال الصغار.

- الالتهابات التي تتطور في الرحم أو عند الولادة، مثل: الحصبة الألمانية أو الفيروس المضخم للخلايا التي يمكن أن تسبب فقدان السمع التدريجي.

- الحالات الصحية الموروثة، مثل تصلب الأذن الذي يمنع الأذنين أو الأعصاب من العمل بشكل صحيح.

- تلف في القوقعة أو الأعصاب السمعية التي تنقل إشارات السمع إلى الدماغ، يمكن أن يحدث هذا بسبب إصابة شديدة في الرأس أو التعرض لضوضاء عالية أو جراحة في الرأس.

- ضعف الأكسجين عند الولادة.

علاج فقدان السمع عند الأطفال

- تعليم الطفل طرق أخرى للتواصل مثل لغة الإشارة.

- استخدام الطفل لتقنية المساعدة في التواصل، مثل غرسات القوقعة الصناعية.

- إجراء جراحة طبية لتصحيح بعض أنواع فقدان السمع الجزئي.