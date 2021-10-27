الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها «الفجل».. 6 أطعمة تحميك من نزلات البرد خلال الشتاء

أطعمة
أطعمة

 يقوم جسم الإنسان خلال  فصل الشتاء  بتغيير مستويات التمثيل الغذائي والطاقة، مما يشعرك برغبة دائمة في تناول المزيد من الطعام  للشعور بالدفء خلال هذا الطقس البارد.

وتشير الدراسات إلى أن الطعام خلال فصل الشتاء يعزز مناعتك ويحميك من الإصابة بنزلات البرد.

وترصد «الدستور» مجموعة متنوعة من الأطعمة الشتوية، كالتالي:

البطاطا الحلوة

تحتوي البطاطا الحلوة على الكثير من النشا كما أنها  مليئة بالعناصر الغذائية المهمة مثل الألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم، ومن المعروف أن البطاطا الحلوة تساعد في تقوية المناعة وعلاج الإمساك وتقليل الالتهاب، وفقا لموقع INDIA.

الفجل

الفجل هو خضار  ممتاز لمضادات الأكسدة التي تقلل من خطر الإصابة بالسرطان، و يحتوي على فيتامين ك وأوراقه تحتوي على فيتامين "أ"، كما أن تناول اللفت وأوراقه ستحسن صحة القلب وتقوي عظامك وتساعد على الهضم.

البلح

التمر غني بالحديد والبروتين والكالسيوم والكثير من الفيتامينات الأخرى الضرورية للحفاظ على صحة  ومناعة جيدين تحميك من أمراض الشتاء.

المكسرات

اللوز والجوز من أفضل الأطعمة الشتوية التي ستحافظ على صحة الجهاز العصبي خلال فصل الشتاء، بالإضافة لأن المكسرات تضبط مستوي الأنسولين في الجسم وتعزز صحة القلب بسبب المحتوى العالي من فيتامين "هـ" ودهون الأوميغا.

الشوفان

بالإضافة لكونه  فطور لذيذ  يحتوي الشوفان على عناصر غذائية مهمة لفصل الشتاء، مثل الزنك الذي يعزز المناعة، والألياف القابلة للذوبان والتي تعتبر مهمة لصحة القلب، كما يحسن الشوفان الهضم وحركة الأمعاء، والتقليل من الإمساك الذي يحدث في فصل الشتاء.

القرنبيط 

تعتبر الخضروات الصليبية مهمة للمناعة خلال فصل الشتاء لأنها غنية بفيتامين C المعروف بتعزيز المناعة، كما يمكنه محاربة البرد وإبقائك نشيطًا خلال هذا الموسم.

البطاطا الحلوة الفجل الشوفان أطعمة شتوية أطعمة تبقيك دافئا أطعمة تحمي من أملااض الشتاء

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وائل لطفي

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