الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم بورسعيد» يوجه بتكثيف المتابعة على المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية

وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد

وجه الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج بكل شفافية لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وشدد وكيل الوزارة على التكامل وتضافر الجهود كل فى اختصاصه والعمل الجاد وتغليب المصلحة العامة حفاظا على مكانة تعليم بورسعيد، التي يشيد بها القاصي والداني على مستوى الجمهورية والمكتسبة على مدار أعوام سابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور وكيل المديرية، ومديري العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم والأوائل.

وأوضح "باهي"، للحضور أنه على الجميع بذل المزيد من الجهد تحت مظلة فريق عمل واحد، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد لن يتستر على المخالفين أو المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفى.

ووجه الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وللعاملين بالحقل التعليمي، على كل ما يبذل من جهد حقيقي يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وانضباطها.

وفي شأن آخر شهد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد،  انطلاق فعاليات بطولة المدارس للسباحة للبنات بجميع ‏المراحل التعليمية والتى أقيمت بحمام سباحة مركز شاب استاد بورسعيد الرياضي. 

وأكد وكيل الوزارة أن 260 طالبة  قد شاركن فى البطولة من مختلف المراحل التعليمية  بجميع الإدارات التعليمية على مستوى ‏المحافظة، و من المقرر أن تصعد الفائزات فى البطولة للمشاركة فى التصفيات النهائية لتمثيل بورسعيد على مستوى الجمهورية‎.‎

وأشار إلى أن عدد مدارس المرحلة الثانوية المشاركة بالبطولة هو 10 مدارس، بعدد 35 طالبة وعدد مدارس المرحلة الإعدادية ‏‏25 مدرسة بعدد 95 طالبة وأن عدد مدارس المرحلة الابتدائية هو 35 مدرسة ابتدائي بعدد 130 طالبة.‏

وكلاء انتظام سير التعليم بورسعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

الصحة العالمية: ارتفاع معدل الإصابة بكورونا 4% والوفيات 5% خلال أسبوع

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

الرئيس السيسي: ندعم الحل السياسي في ليبيا بما يضمن وحدة أراضيها

«القاهرة» ضمن أفضل 400 جامعة بالعالم في تصنيف «US News» الأمريكى

إحالة عامل للجنايات بتهمه الاتجار في الحشيش بالطالبية

التهرب الجمركي بالقاهرة تحرر محضرى ضبط لزجاجات خمور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم الاعتراف بلقاح «سبوتنيك في»

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال