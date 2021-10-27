وكيل «تعليم بورسعيد» يوجه بتكثيف المتابعة على المدارس لضمان انتظام العملية التعليمية

وجه الدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، بتكثيف المتابعة على مدارس المحافظة بالكامل ورفع تقارير دورية بالنتائج بكل شفافية لضمان انضباط وانتظام سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والإدارات المعنية.

وشدد وكيل الوزارة على التكامل وتضافر الجهود كل فى اختصاصه والعمل الجاد وتغليب المصلحة العامة حفاظا على مكانة تعليم بورسعيد، التي يشيد بها القاصي والداني على مستوى الجمهورية والمكتسبة على مدار أعوام سابقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، صباح اليوم، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية بحضور وكيل المديرية، ومديري العموم والإدارات التعليمية والمراحل التعليمية والإدارات النوعية والموجهين العموم والأوائل.

وأوضح "باهي"، للحضور أنه على الجميع بذل المزيد من الجهد تحت مظلة فريق عمل واحد، مشيرا إلى أن تعليم بورسعيد لن يتستر على المخالفين أو المتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفى.

ووجه الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية بالمحافظة وللعاملين بالحقل التعليمي، على كل ما يبذل من جهد حقيقي يهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية وانضباطها.

وفي شأن آخر شهد الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، انطلاق فعاليات بطولة المدارس للسباحة للبنات بجميع ‏المراحل التعليمية والتى أقيمت بحمام سباحة مركز شاب استاد بورسعيد الرياضي.

وأكد وكيل الوزارة أن 260 طالبة قد شاركن فى البطولة من مختلف المراحل التعليمية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى ‏المحافظة، و من المقرر أن تصعد الفائزات فى البطولة للمشاركة فى التصفيات النهائية لتمثيل بورسعيد على مستوى الجمهورية‎.‎

وأشار إلى أن عدد مدارس المرحلة الثانوية المشاركة بالبطولة هو 10 مدارس، بعدد 35 طالبة وعدد مدارس المرحلة الإعدادية ‏‏25 مدرسة بعدد 95 طالبة وأن عدد مدارس المرحلة الابتدائية هو 35 مدرسة ابتدائي بعدد 130 طالبة.‏