700 ألف سيارة تختفي من شوارع مصر

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض إجمالي عدد المركبات بمحافظات الجمهورية لـ10.8 مليون مركبة بنهاية ديسمبر 2020 مقابل 11.5 مليون مركبة بنهاية الشهر نفسه من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 6.1%، بفارق 700 ألف مركبة لم تعد تسير بشوارع مصر.

وجاءت محافظات الوجه البحرى في المرتبة الأولى بعدد 3.9 مليون مركبة بنسبة 36% يليها المحافظات الحضرية بعدد 3.4 مليون مركبة بنسبة 31.2%، ثم محافظات الوجه القبلى فى المرتبة الثالثة بعدد 3.2 مليون مركبة بنسبة 29.9%، ومحافظات الحدود فى المرتبة الأخيرة بعدد 309.1 ألف مركبة بنسبة 2.9% من إجمالى المركبات فى 31-12-2020.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى حيث بلغت عدد المركبات بها 2.4 مليون مركبة بنسبة 22% ومحافظة الجيزة فى المرتبة الثانية بعدد 1.2 مليون مركبة بنسبة 10.9% ثم محافظة الاسكندرية فى المرتبة الثانية بعدد 677.2 ألف مركبة بنسبة 6.3%، وجاءت محافظة جنوب سيناء فى المرتبة الأخيرة حيث بلغت عدد المركبات بها 38.6 ألف مركبة بنسبة 0.4% من إجمالى المركبات.

كما بلغ إجمالي عدد السيارات النرخصة 5.2 مليون سيارة بنسبة 48.2% من إجمالى المركبات فى 31-12-2020 وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة "ملاكى" حيث بلغت 4.8 مليون سيارة بنسبة 92.6% تليها سيارات الأجرة بعدد 370.5 ألف سيارة بنسبة 7.1%، وأقلها سيارات مؤقت بعدد 276 سيارة.

وبلغ إجمالي عدد الأتوبيسات المرخصة 183.2 ألف أتوبيس بنسبة 1.7% من إجمالى المركبات فى 31/12/2020وجاء الأتوبيس الخاص فى المرتبة الأولى بعدد 78.3 ألف أتوبيس بنسبة 42.7% وأتوبيس المدارس فى المرتبة الأخيرة بعدد15 ألف أتوبيس بنسبة 8.2% من إجمالى الأتوبيسات.

بلغ إجمالي عدد سيارات النقل والمقطورات المرخصة 1.4 مليون سيارة بنسبة 12.8% من إجمالى المركبات حيث بلغ إجمالى عدد سيارات النقل المرخصة 1.3 مليون سيارة بنسبة 92.8%، وبلغ إجمالى عدد المقطورات المرخصة 99.4 ألف مقطورة بنسبة 7.2% من إجمالى سيارات النقل والمقطورات.