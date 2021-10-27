الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط هارب من أحكام بالسجن 10 سنوات

الامن
الامن

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص مطلوب التنفيذ عليه في 10 أحكام بإجمالي 10 سنوات حبسا، وغرامات مالية قدرها 2,5 مليون جنيه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، من ضبط مقاول، مقيم بمحافظة القاهرة، مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام، بإجمالى حبس 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 2,500,000 مليون جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

مديرية امن القاهرة ضبط وزارة الداخلية مطلوب التنفيذ عليه حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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