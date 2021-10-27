الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي: ندعم الحل السياسي في ليبيا بما يضمن وحدة أراضيها

السيسي
السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه بحث مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس جهود مكافحة الإهارب ومجابهة الكيانات التي توفر الملاذات الآمنة للمتطرفين.

وأضاف الرئيس، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس بقصر الاتحادية بالقاهرة: «اتفقنا على توحيد الجهود لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تسوية النزاعات بالمنطقة وتقاسم الأعباء الناجمة عن هذه الظاهرة».

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية التعاون والتنسيق بشأن جميع الأطر في المحافل الدولية، كما بحث اللقاء الملف الليبي وأكدنا دعمنا للحل السياسي وفق الاتفاقيات الأممية وبما يضمن وحدة الأراضي الليبية. 

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، نظيره الروماني كلاوس يوهانيس بقصر الاتحادية بالقاهرة.

وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف، حيث عزف السلام الوطني لرومانيا ومصر.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف، حيث اصطحب الرئيس ضيفه إلى داخل قصر الرئاسة، لإجراء المباحثات بين الجانبين.

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