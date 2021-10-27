الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الأجهزة الأمنية تكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي من سيارة بمنشأة ناصر

الأمن
الأمن

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ملابسات سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بمنشأة ناصربمحافظة القاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين باكتشافه كسر بالزجاج الأمامى الأيمن للسيارة الخاصة به، وسرقة مبلغ خاص بالشركة محل عمله من داخل السيارة، حال تواجده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة بإسم أحد المواطنين، مقيم محافظة الجيزة.

بمناقشته قرر بقيامه ببيع السيارة المشار إليها لأحد لأشخاص سائق، مقيم بمحافظة القليوبية ، له معلومات جنائية، وأن الأخير وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عامل بمركز لصيانة سيارات، مقيم بمحافظة القليوبية.

 وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهما مبلغ مالى ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهم الواقعة "بأسلوب التتبع وكسر الزجاج".

وأقر الثانى بأنه نظراً لعمله بالمنطقة محل سكن المجنى عليه ومشاهدة الأخير حال قيامه بوضع المبلغ المالى المستولى عليه داخل السيارة ملكه ، إختمرت فى ذهنه فكرة سرقته وفى سبيل ذلك إستعان بالمتهم الأول ، وقاما بتتبعه حتى وصوله للمنطقة بمحل البلاغ ولدى قيام المجنى عليه بترك السيارة قاما بكسر الزجاج واستوليا على المبلغ ، ولاذا بالفرار وأضاف الأول بإنفاقه المبلغ المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

 

وزارة الداخلية منشأة ناصر سيارة مبلغ مالي سرقة التقنيات الحديثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العودة للحالة الطبيعية

الأكثر قراءة

«القاهرة» ضمن أفضل 400 جامعة بالعالم في تصنيف «US News» الأمريكى

أول رد من «التعليم» على اغتصاب طالبة داخل مدرسة بالمحلة

الشروط المطلوبة لتوثيق التبرع بالأعضاء فى الشهر العقارى

اليوم.. الحكم فى تغريم منة فضالى 3 ملايين جنيه بسبب «سعر الذهب»

سعر الدولار اليوم الأربعاء 27-10-2021 مقابل الجنيه فى البنوك المصرية

اليوم.. انعقاد منتدى الأعمال المصري الروماني بحضور وزيرة الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

ماجد حبته

..وانتهى «مسلسل» الطوارئ

مؤمن المحمدي

الخوف يحكم

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضي على الأخضر واليابس

جلال حمام

في سيناء.. البناء والأمان يملآن الفراغ

محمد القصبي

عن سعيدة خاطر الفارسي

أحمد سعد زايد

ذكريات.. فى رثاء المفكر العظيم حسن حنفى

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

فرنسا تعرب عن قلقها بعد وضع إسرائيل لـ6 منظمات فلسطينية بقوائم الإرهاب

رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب أوروبا بربط المساعدات والشراكة مع إسرائيل بإنهاء الاحتلال

اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى فلسطين: اعتداء المستوطنين على موظفينا «مرفوض»