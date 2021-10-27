الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الاثنين.. بدء فعاليات «سمبوزيوم أسوان» الدولي لفن النحت

فعاليات سمبوزيوم
فعاليات سمبوزيوم أسوان

تنطلق فعاليات الدورة الـ26 من سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، صباح الاثنين المقبل الموافق 1 نوفمبر 2021، والذي تنظمه وزارة الثقافة المصرية، ممثلة في قطاع صندوق التنمية الثقافية،  بالتعاون مع محافظة أسوان، بعد أن تسببت جائحة كورونا في تأجيل انعقاد الدورة من سمبوزيوم أسوان للنحت، والذي كان من المفترض أن تعقد خلال يناير الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

- مشاركات أجنبية 

و تشهد دورة هذا العام، مشاركة 12 من الفنانين المصريين والأجانب، و يشارك هذا العام من الفنانين الأجانب ألكسندر أرمين " روسيا "، كاتي بوردين دوتو" البرازيل"، كريستوفر ماهون "إيرلندا"، سيلفان بات "بلجيكا".

ومن مصر يشارك الفنانون مروة مجدي، ميسون مصطفى ، محمد الصياد، عبد الرحمن البرجي، كما يشارك بورش الشباب الفنانين أحمد طه، أحمد محمد حافظ، باهر أبو بكر، عماد عزت، إنجي عمارة، زينة أبو العلا، مروة يسري، مريم عصام.

ومن جانبه أعرب الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق،  عن سعادته بعودة ببدء فعاليات الدورة الحالية من السمبوزيوم بعد تأجيله في يناير الماضي وفقا لقرارات مجلس الوزراء، وأضاف أنه يتولى ادارة السيمبوزيوم هذا العام الفنان ناثان دوس، و تختتم فعالياته في العاشر من ديسمبر 2021.

وأكد " عبد الوهاب" أن السمبوزيوم يعد أحد العلامات الفنية البارزة التى تشهدها الساحة الثقافية كل عام، لذا حرص الصندوق كل تسخير كافة الجهود من أجل خروج هذه الدورة بما يتناسب مع مكانة وقيمة هذا الحدث الدولي الفريد.

ويعد سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت، الأول والأقدم في المنطقة العربية للنحت على الأحجار، وأسسه الفنان المصري آدم حنين عام 1996 مستخدما جرانيت أسوان الشهير، ويشارك به كل عام مجموعة من أهم الفنانين فى مصر والعالم.

سمبوزيوم أسوان الدولي لفن النحت الدور السادسة والعشرون مروة مجدي ميسون مصطفى قطاع صندوق التنمية الثقافية ألكسندر أرمين كاتي بوردين دوتو

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