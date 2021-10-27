الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غدا.. مؤتمر صحفي لـ وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين
وزير التموين

ينظم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا، غدا الخميس، في ديوان عام الوزارة، وذلك للإعلان عن عدد من الموضوعات.

وشهد وزير التموين توقيع برتوكول تعاون بين شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية بشأن تعزيز التعاون فى مجال التحول الرقمى وميكنة الخدمات تماشياً مع  توجيهات القيادة السياسية نحو منظومة التحول الرقمى، والاهتمام بالتطوير والتحديث للمنظومة الالكترونية بالدولة، حيث وجهت وزارة التموين بتفعيل المنظومة الرقمية لكافة القطاعات والهيئات والشركات التابعة.

ووقع البروتوكول كل من السفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية والدكتور أحمد  أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين.

وأكد المصيلحى أهمية المساهمة فى تفعيل التحول الرقمى داخل كافة جوانب العمل بالشركة بداية على عمليات التصنيع والإنتاج، وكذا الادارة والتخطيط والتنبؤ المبكر بالمخاطر وعمليات التسويق بالدمج الآلى بين البرمجيات والحاسبات، من جانب وبين خطوط الانتاج والتشغيل من خلال عمالة مدربة ومؤهلة لتحقيق هذا البرنامج.


 

 

 

 

 

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