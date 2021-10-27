الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«فنون تطبيقية حلوان» تدرب 26 إفريقيا على ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث

فنون تطبيقيه حلوان
فنون تطبيقيه حلوان

عقدت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتورة ميسون قطب القائم بعمل عميد الكلية الدورة التدريبية (فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث) والتي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية تحت إشراف  الدكتورة داليا فكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية وبحضور السفيرة علياء أبوالنجا وممدوح ربيع من الوكالة المصرية للشركة.

حضر الدورة التدريبية ٢٦ متدربا من الكوادر الإفريقية من ١٧ دولة إفريقية، وهي جنوب السودان، مالي، أنجولا، ليبريا، جزر القمر، ساحل العاج، بوركينافاسو، مالاوي، تنزانيا، الكاميرون، موريتانيا، الجابون، وسيشل.

يعد فن ابتكار الصناعات الخشبية والأثاث من الفنون الحرفية التي تقوم بها الأيدي الماهرة لتحويل الخشب إلى فنون جميلة تطبيقية نابضة بالحياة، ويعتبر فن الحفر على الخشب من أقدم الفنون التطبيقية ، سواء كانت حفرًا على الخشب أو نقشًا عليه أو تلوينه.

ويتيح هذا الفن مساحة كبيرة من الإبداع والابتكار، من خلال تطويع قطع الأخشاب وسنفرتها، وتحويلها إلى قطع من مفردات الأثاث ذات طابع أقرب إلى الطبيعة في شكلها وتفاصيلها، محتفظاً بشكل الخشب الخام، ومظهره الطبيعي من خلال دمج الطبيعة مع بيئة الحياة العصرية.

وتقوم بالتدريب في الدورة الدكتور دينا فكري والدكتورة داليا عزت المساعدين بقسم التصوير الداخلي والأساس كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

وفي سياق آخر، أقيم مهرجان مدينة زويل للعلوم، بالتعاون بين طلبة مدينة زويل وطلبة كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وقد كان للفريق المشارك فى المهرجان من كلية فنون الجميلة بالتعاون مع فريق من زويل دور كبير وفاعل، حيث قام فريق من جامعة زويل بالاستعانة بفريق من كلية الفنون الجميلة والذي يسمى «فريق التصميم Design Team» لعمل الديكور والأزياء للمحتوى والتجارب المعملية الخاصة بالمهرجان والتي تكون بداخل غرف التدريس الخاصة بجامعة زويل وممرات الجامعة بجوار هذه الغرف واسكتشات المسرحية المقدمة على المسرح العام للمهرجان، حيث يعتبر هذا الاشتراك لفريق كلية الفنون الجميلة بمثابة تدريب عملي مقدم من جامعة زويل لطلاب كلية الفنون الجميلة.

 

جامعة حلوان شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جنوب السودان وزارة الخارجية الخارجية المصرية دورة تدريبية خدمة المجتمع كلية الفنون التطبيقية بوركينافاسو رئيس جامعة حلوان

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