الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ القاهرة توجه بتكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات

المهندسة جيهان عبدالمنعم
المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة

وجهت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء أحياء المنطقة، بتكثيف حملات إزالة كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي، بدون ترخيص ووقف الاستيلاء على أراضي أملاك الدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء  بهدف التصدي بكل حزم وحسم  بالاضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 وشددت نائب المحافظ على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادة السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة القانون والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال منع البناء المخالف والتتبع والرصد الدائم له وضرورة الإزالة في المهد و التحفظ على معدات وأدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

 - توجيه بالاهتمام بمنظومة الشكاوى ومتابعتها

وفي سياق آخر وجهت عبدالمنعم، بأهمية التواصل الدائم مع المواطنين لاستقبال كافة شكواهم والعمل على حلها الفوري وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ومتابعة تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع وبأسرع وقت ممكن ، مشيرة إلى أن الاهتمام بمنظومة الشكاوى ومتابعتها  ساهم فى إحداث نقلة نوعية في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المنطقة  وذلك للتيسير على المواطنين في ارسال شكواهم وحلها على الفور.

وشددت على ضرورة التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء بجميع الشوارع والميادين لمتابعة، تنفيذ الحملات والوقوف على أي مستجدات والتعامل الفوري معها وتذليل أى عقبات، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطن والسماع إلى شكواه بشكل مباشر.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة اتباع أفضل  السبل والمعايير و استخدام أفضل الأساليب للارتقاء بمنظومة النظافة، كما وجهت  باستمرار الحملات والتأكد من عدم عودة اى تراكمات او مخلفات مرة اخرى بنفس الاماكن من خلال المتابعة المستمرة.

وأشارت إلى أن التعامل من خلال مخطط زمني لتحقيق هدف الارتقاء بالمظهر العام للشوارع والميادين بنطاق أحياء  المنطقة الجنوبية ، والذي يساهم بشكل كبير فى تحقيق جانب من  الخطة الاستراتيجية الشاملة للتطوير والتى وجهت بها القيادة السياسية وما يتبعه من رفع كفاءة وتشجير وتطوير.  

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